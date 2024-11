Une escort girl, proche de Pierre Palmade, fait des révélations 3 jours avant le procès de l'humoriste

Une escort girl, qui a fréquenté Pierre Palmade pendant quelques années, s'est confiée sur leur relation.

Alors que s'ouvre, dans deux jours, le très attendu procès de Pierre Palmade, poursuivi pour avoir provoqué un très grave accident de la route, sous l'empire de stupéfiants, le 10 février 2023, un témoignage rare a donné de nouvelles indications sur le mode de vie de l'humoriste.

Ce témoignage, c'est celui d'une certaine Andrea, une escort girl qui affirme avoir entretenu une relation intime, pendant plusieurs années, avec Pierre Palmade.

Pierre Palmade aurait entretenu une relation intime avec une escort girl

Invitée le 17 novembre de l'émission Face à Hanouna sur C8, cette personne s'est d'abord confiée sur un point commun qu'elle partage avec l'humoriste de 56 ans : la consommation de stupéfiants. Toxicomane, elle aussi, Andrea a ainsi raconté qu'elle essayait de se sevrer, mais qu'elle n'avait pas encore réussi à arrêter totalement la drogue.

« J’ai réussi à beaucoup espacer les prises (de drogue N.D.L.R). Je le fais de temps en temps. Ça met dans un état d’euphorie, avec une confiance en soi exacerbée, une motivation exacerbée » (Andrea, escort girl)

Interrogée ensuite sur ses rapports avec Pierre Palmade, elle a assuré ne plus avoir aucun contact avec lui depuis le dramatique accident de l'an dernier. Andrea a par ailleurs précisé qu'elle avait eu des « relations affectives et sexuelles » régulières, depuis plus de 3 ans, avec l'humoriste et que ce dernier lui manquait.

« Depuis l’accident, je n’ai aucune nouvelle de lui. J’ai essayé d’en prendre, mais il a changé de téléphone tout comme moi. Je pense qu’il ne veut plus avoir de contact avec moi. C’est quelqu’un qui me manque, on se voyait plusieurs fois par mois durant plusieurs jours. (…) Depuis 3-4 ans pour des relations affectives et sexuelles » (Andrea, escort girl)

Pour rappel, Pierre Palmade sera jugé ce mercredi 20 novembre pour le terrible accident de la route qu'il a provoqué et dans lequel quatre personnes, dont un enfant et une femme enceinte (qui a perdu son bébé), ont été grièvement blessées.