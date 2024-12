MrBeast va louer 3 pyramides en Égypte pour sa prochaine vidéo YouTube

Invité par l’athlète américain Noah Lyles dans un podcast, le YouTubeur MrBeast a révélé son prochain projet de vidéo : louer trois pyramides d’Egypte pour en découvrir tous les secrets.

Suivi par 337 millions d’abonnés, MrBeast est le YouTubeur numéro un toujours prêt à relever les défis les plus fous et son futur concept s’annonce gargantuesque. Le vidéaste était l’invité du podcast Beyond the Records, animé par le sprinteur américain Noah Lyles. Il en a profité pour révéler le projet de sa prochaine vidéo.

MrBeast a notamment déclaré avoir loué trois pyramides égyptiennes afin de les visiter de fond en comble et filmer son expérience.

“Nous avons visité les trois pyramides d’Egypte pendant 100 heures. Je vais faire une vidéo dans laquelle ils me laisseront explorer ce que je veux dans les pyramides”

Crédit photo : MrBeast

Le YouTubeur a admis que sa vidéo n’avait pas encore été filmée, mais il aurait déjà obtenu un accès privé total au site pendant plus d’une demi-semaine. Son but sera donc de séjourner carrément à l’intérieur de ces pyramides dans le but de découvrir des pièces secrètes et de traquer la présence de fantômes.

“Je n’y étais jamais allé. Je veux juste découvrir des secrets et parcourir toutes les pièces, les tombes et ce genre de choses”.

MrBeast, le YouTubeur aux défis les plus fous

Pour son tournage, MrBeast sera accompagné de quelques amis et d’un guide touristique qui sera présent tout au long du parcours pour expliquer les différentes zones de chaque pyramide et lui enseigner l’histoire des lieux.

Crédit photo : iStock

Pour faire monter la curiosité de ses abonnés, le vidéaste a promis qu’il leur ferait découvrir des pièces que "personne n’a jamais vu" :

"Je suis tellement excité parce qu'il y a aussi tous ces couloirs secrets en profondeur. Je ne sais pas à quoi m'attendre"

En attendant de s’atteler à ce nouveau défi, MrBeast a lancé, ce jeudi 19 décembre, les Beast Games sur Prime Vidéo. Il s’agit d’une téléréalité où 1000 candidats s’affrontent pour gagner 5 millions de dollars. Le YouTubeur a déjà annoncé qu'il s'agissait du plus grand jeu télévisé jamais réalisé.