Victor Wembanyama se rend dans un kebab de Nanterre avec ses coéquipiers et laisse un énorme pourboire

La star française du basket, Victor Wembanyama, s’est récemment rendue dans un kebab de Nanterre avec ses coéquipiers. En plus d’avoir pris des photos avec tout le personnel, le sportif a laissé un généreux pourboire.

Chaque année, la NBA organise un championnat de basket-ball en Amérique du Nord. Habituellement, les rencontres ont lieu aux États-Unis ou au Canada mais cette fois-ci, la NBA a décidé de délocaliser certains matchs en Europe pour se rapprocher de son public.

Crédit photo : @wemby / Instagram

De cette façon, plusieurs matchs de basket ont eu lieu à l’Accord Arena de Paris ces derniers jours, opposant l’équipe des San Antonio Spurs, avec la star française de basket Victor Wembanyama, à la formation des Indiana Pacers. À l’issue des matchs, les deux équipes sont reparties avec une victoire chacune.

Il y a quelques années, Victor Wembanyama a évolué dans les clubs de Nanterre et de Levallois-Perret avant d'être choisi n°1 de la draft NBA à seulement 19 ans. En mai dernier, il est devenu le premier basketteur français de l'histoire à être sacré "Rookie de l'année".

De retour à Nanterre, il en a profité pour se rendre dans un lieu qu’il fréquentait souvent quand il jouait encore en France : le 129 Nanterre, un kebab situé au 142 boulevard des Provinces Français. Le sportif a tenu à faire découvrir ce lieu qu’il apprécie particulièrement à ses coéquipiers au lendemain de leur victoire.

“Jeudi soir, des gens du club de Nanterre sont venus nous dire que des baketteurs viendraient manger le lendemain mais qu’il ne fallait rien dire. Et vers midi, on l’a vu débarquer. En cuisine, les gars étaient comme des fous”, a indiqué Tahar, le gérant du restaurant, selon des propos rapportés par Pure People .

Sur place, Victor Wembanyama a payé les menus de tous ses coéquipiers. Les sportifs ont dégusté un sandwich aux escalopes de poulets marinés dans une sauce tandoori avec une grosse portion de frites et une boisson. En plus de cela, le basketteur a pris le temps de prendre des photos avec le personnel du restaurant.

Crédit photo : En-Mode.com / Facebook

“Il a laissé un très joli pourboire. Le geste a vraiment été apprécié par tout le monde. Tous les cuisiniers sont venus lui demander un selfie. Moi aussi, j’en ai fait un. Il s’est posé sur un coin de mur et on y est tous allés. Sur la photo, on dirait que je suis tout petit ! Mais il est vraiment très calme et très sympathique”, a confié Tahar.