Vince Zampella, co-créateur de “Call of Duty”, est mort à 55 ans, la vidéo glaçante de son accident de voiture dévoilée

Vince Zampella était un développeur de jeux vidéo très connu puisqu’il est à l’origine de “Call of Duty”, “Apex Legends” ou encore “Titanfall”. Il est malheureusement décédé ce dimanche 21 décembre dans un accident de voiture.

Le monde du jeu vidéo est en deuil. Vince Zampella, co-créateur de “Call of Duty”, est mort à l’âge de 55 ans dans un grave accident de voiture. Il s’est fait connaître avec le jeu “Medal of Honor : Allied Assault”, dont il était le principal développeur. Pour créer ce jeu, qui s’inscrivait comme le prolongement du film “Il faut sauver le soldat Ryan”, il a collaboré avec le réalisateur Steven Spielberg.

En 2002, Vince Zampella a fondé son propre studio avec son partenaire Jason West, nommé Infinity Ward, et a développé “Call of Duty”, un jeu de tir à la première personne qui a révolutionné le genre. Depuis 2003, plus de 500 millions d’exemplaires du jeu se sont écoulés à travers le monde et il va bientôt être adapté en film.

“L’influence de Vince sur l’industrie des jeux vidéo a été profonde et étendue. Sa mort est une perte inimaginable. Son travail a contribué à façonner les jeux modernes, il a inspiré des millions de joueurs et de développeurs dans le monde”, a déclaré Electronic Arts, selon des propos rapportés par Le Monde.

Un accident de voiture tragique

Malheureusement, Vince Zampella est mort ce dimanche 21 décembre à l’âge de 55 ans, dans un tragique accident de voiture en banlieue de Los Angeles. Il conduisait sa Ferrari sur une route au nord de la ville lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule.

Crédit photo : SIPA

“Pour des raisons inconnues, le véhicule a quitté la route, a percuté une barrière en béton et a été complètement englouti par les flammes”, a déclaré la police autoroutière de Californie (California Highway Patrol) dans un communiqué.

Le passager, dont l’indentité n’a pas été révélée, a été éjecté de la voiture tandis que Vince Zampella est resté piégé à l’intérieur. Si le passager est mort à l’hôpital, le développeur est décédé sur place.

Pour le moment, les causes exactes de l’accident ne sont pas connues. Une vidéo, qui aurait été prise par un témoin, a circulé sur les réseaux sociaux. On y voit une Ferrari rouge arriver à toute vitesse à la sortie d’un tunnel et percuter une barrière de sécurité avant d’être engloutie par les flammes.

De nombreux jeux à succès

Si “Call of Duty” a connu un immense succès, Vince Zampella a également développé d’autres jeux vidéo qui sont devenus des incontournables. Après la sortie de “Call of Duty”, le studio du développeur a été repris par Activision, qui a décidé de licencier Vince Zampella et Jason West.

Crédit photo : Call of Duty

Les deux partenaires ont alors fondé un nouveau studio, Respawn Entertainment, et ont développé d’autres grands succès comme “Titanfall”, “Apex Legends” ou encore “Star Wars Jedi”. En 2021, Vince Zampella a également travaillé sur la franchise “Battlefield”.

“Il savait vraiment créer des histoires et des expériences qui touchent au coeur même de l’expérience humaine, qu’il s’agisse de terreur, d’angoisse ou d’héroïsme. Je pense qu’il a vraiment réussi à retranscrire cela dans la conception des jeux vidéo qu’il a créés. C’était une personne très, très humble. Il était parfaitement conscient de l’impact qu’il avait sur les gens et il ne l’a jamais considéré comme acquis”, a confié Gene Park, un critique de jeux vidéo qui a rencontré Vince Zampella, au Washington Post.

Une grande perte dans le monde des jeux vidéo.