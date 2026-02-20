Voici la première voiture surprenante que Daniel Radcliffe a acheté après avoir touché 27 millions de dollars pour Harry Potter

Quand il a atteint la majorité, Daniel Radcliffe a pu piocher dans les quelques millions de dollars que lui avaient déjà rapporté les premiers films Harry Potter. Le premier achat de l’acteur risque de vous surprendre.

Millionnaire à seulement 18 ans

Daniel Radcliffe a connu la gloire avec Harry Potter à l’école des sorciers (2001) alors qu’il était à peine âgé de douze ans. Avec ses camarades à l’écran, Emma Watson et Rupert Grint, ils étaient les jeunes adolescents les plus connus du monde entier. Mais également les plus riches.

Quand Daniel Radcliffe a fêté ses 18 ans en 2007, il a pu accéder au fonds fiduciaire lié aux films Harry Potter. Soit un montant total de 27,5 millions de dollars. Cela fait beaucoup pour un jeune homme de 18 ans. N’importe qui se serait rué vers des appareils high-tech ou des bolides, mais pas l’acteur.

Daniel Radcliffe fait un choix osé malgré des millions en poche

Crédit photo : Warner Bros.

Le média anglais spécialisé dans les véhicules, Supercar Blondie, raconte que Daniel Radcliffe s’est rendu chez un concessionnaire Fiat pour y acheter une Fiat Grande Punto. Nous sommes bien loin des Lamborghini ou Ferrari que possèdent bon nombre de célébrités. Pour quelques milliers de dollars seulement, l’acteur s’est offert un véhicule modeste.

Il y a une raison bien réfléchie à cet achat. Le média précise qu’à l'époque, la Grande Punto faisait partie des cinq véhicules les plus respectueux de l’environnement au Royaume-Uni. Daniel Radcliffe était déjà connu comme une personne soucieuse de l’environnement. Son choix n’est donc pas dû au hasard. Les amis de l'acteur avaient même raconté que l’interprète d’Harry Potter appréciait réellement les qualités écolos de la voiture.

Fiat Grande Punto. Crédit photo : Wikipedia

Par ailleurs, le choix de Daniel Radcliffe pour la Grande Punto avait un autre avantage : la discrétion. L’acteur a refusé de customiser sa voiture pour la rendre plus clinquante. Avec une telle voiture, Daniel Radcliffe était quasiment certain de pouvoir conduire dans Londres sans attirer l’attention des curieux et des paparazzi.

Enfin, au fil des années, Daniel Radcliffe a étoffé sa collection de voitures. Des rumeurs rapportent qu’il possèderait également des Lamborghini, des BMW et des Range Rover. Mais vrai ou pas, Daniel Radcliffe reste encore aujourd’hui l’un des acteurs les plus discrets d’Hollywood.