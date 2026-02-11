La série Harry Potter va prendre des libertés avec l'histoire originale, voici tout ce qui va changer

On en sait un peu plus sur le scénario de la première saison de la série “Harry Potter”, très attendue par les fans. La série devrait prendre des libertés avec l’histoire originale et faire plusieurs changements.

La série “Harry Potter”, produite par HBO, fait beaucoup parler d’elle et est très attendue par les fans. Pour le moment, on sait que certaines choses resteront fidèles aux romans et aux films, puisque cet acteur emblématique va reprendre son rôle dans la série.

Cependant, d’autres choses pourraient changer. Par exemple, Lord Voldemort pourrait être joué par une femme dans la série. Les premières images du tournage ont également été révélées, et un détail qui contraste avec les films a divisé les fans.

Mais ce n’est pas tout. HBO a également révélé que la série allait prendre des libertés avec l’histoire originale. Des changements risqués qui plairont aux fans ?

La famille Malefoy au centre de l’histoire

En effet, nous devrions voir des changements à propos des professeurs de Poudlard et de la famille Malefoy. Cuthbert Binns, le professeur qui enseigne l’Histoire de la Magie, était totalement absent des films sortis au cinéma. Cette fois, il sera bien présent et incarné par Richard Durden.

Nous verrons également davantage la famille Malefoy. Lucius Malefoy sera au centre de nouvelles intrigues et apparaîtra dès la première saison de la série, qui adaptera le premier roman, alors qu’il n’apparaît que dans le deuxième tome dans l’histoire originale. Des scènes inédites seront tournées dans le manoir familial des Malefoy, ce qui permettra d’en apprendre plus sur la famille, et notamment sur Drago.

“On voit Drago chez lui. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais il y a des scènes magnifiques à la maison qui permettent de mieux comprendre sa personnalité. J’étais ravi que nous ayons eu la liberté d’explorer ces personnages. Parce que dans les films, Drago est assez superficiel : c’est le méchant arrogant. J’ai l’impression qu’il y a tellement plus à découvrir, il faut comprendre pourquoi”, a déclaré Lox Pratt, l’interprète de Drago Malefoy, au média 1883.

Focus sur les professeurs de Poudlard

La première saison de la série sera composée de huit épisodes d’une heure chacun. Il faudra donc trouver de nouvelles choses à raconter pour combler ces épisodes, d’autant plus que les premiers tomes de la saga sont assez courts.

Ainsi, les producteurs auront plus de temps pour montrer la vie quotidienne à Poudlard et s’attarder sur la vie personnelle des professeures de l’école. Les spectateurs pourront notamment voir où dorment les professeurs et ce qu’ils font en dehors des heures de classe. Des scènes inédites auront lieu dans les appartements privés des enseignants, et nous assisterons également aux célébrations magiques qui ont eu lieu lors de la chute de Lord Voldemort, avant la naissance de Harry.

“L’ampleur de la production, le souci du détail, la minutie avec laquelle ils abordent leur travail et ce qu’ils ont construit élèvent la série à un tout autre niveau. On pense à l’amour que suscite cette franchise à ce que l’on peut faire dans une série : aller plus loin, raconter davantage l’histoire, ajouter des éléments qu’on n’a pas pu capturer dans un film de deux heures”, a indiqué JB Perrette, responsable du streaming chez Warner Bros. Discovery, à CNews.

Ces libertés plairont-elles aux fans ? Il faudra attendre 2027 avant de découvrir la série et donner son avis.