Isabelle Nanty se confie sur son grave accident de voiture, après 4 mois passés à l'hôpital

Le 12 septembre 2025, Isabelle Nanty a été victime d’un accident de la route. Après quatre mois passés à l’hôpital, elle sort du silence et donne de ses nouvelles.

L’actrice Isabelle Nanty a été victime d’un grave accident de la route le 12 septembre dernier. Ce jour-là, elle avait pris un VTC pour rejoindre l’Île-de-France. Cependant, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et a fait une dangereuse sortie de route, sur l’autoroute A10.

La voiture a fait des tonneaux et s’est retrouvée sur le toit. Blessée et sonnée, Isabelle Nanty a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. Plusieurs de ses côtes et l’un de ses orteils ont été cassés, et elle souffrait d’une fracture au niveau des cervicales.

“Je vais mourir”

Quelques semaines après l’accident, Dany Boon et Jean-Paul Rouve ont donné de ses nouvelles, affirmant qu’elle allait bien et qu’il lui faudrait du temps pour se remettre du choc et de ses blessures. Après quatre mois passés à l’hôpital, Isabelle Nanty a fait une première apparition sur RTL ce mardi 27 janvier et est revenue sur cet accident.

“Dans mon souvenir, tout d’un coup, ça a fait boum boum, blam blam, des tonneaux, des éclats de verre, une sidération. Je n’ai eu ni peur, ni mal. J’ai tout de suite essayé de bouger mes pieds et mes mains, ça marchait. J’avais beaucoup de mal à respirer parce que j’avais dix fractures aux côtes et le sternum perforé par la ceinture, qui m’a sauvée. Je respirais très mal. Je me suis dit : ‘C’est à ce moment-là que je vais mourir’”, a-t-elle confié.

“La mort ou la tétraplégie”

À l’hôpital, Isabelle Nanty a appris qu’elle avait une fracture à la cervicale numéro 2, qui aurait pu lui être fatale. Selon l’actrice, les médecins étaient surpris par son état de santé.

“La cervicale numéro 2, normalement, c’est la mort ou la tétraplégie”, a déclaré Isabelle Nanty.

L’actrice est rentrée chez elle depuis une dizaine de jours. Elle garde de lourdes séquelles de son accident puisqu’elle doit constamment porter une minerve. Elle continue également la rééducation.

“On commence à me retirer le corset. Je vais commencer à bouger la tête. Je fais aussi de la neuropsy pour réapprendre à me concentrer, réexercer ma mémoire parce que j’ai un petit peu des troubles de l’attention. J’ai été un peu sonnée, quand même. Il faut attendre que ça revienne. C’est un temps qui ne m’appartient pas”, a expliqué Isabelle Nanty.

“Je fais confiance à l’équipe des soignants”

Suite à son séjour à l’hôpital, Isabelle Nanty a tenu à remercier les soignants qui se sont occupés d’elle, mais aussi les autres patients qu’elle a rencontrés.

“Je fais confiance à l’équipe des soignants et des kinésithérapeutes qui sont extraordinaires là-bas où je suis soignée, à l’Institut national des Invalides, qui sont vraiment à la pointe de tout ce qui est réparation. Les co-patients m’ont autant aidée que les soignants. L’environnement dans lequel j’étais ne me permettait pas de me la raconter. On n’est pas à égalité de blessure, mais on est à égalité de soi avec soi. Et aussi, socialement, on n’est que des corps qui souffrent. Ce sont les âmes qui se parlent et qui se soutiennent”, a confié Isabelle Nanty au micro de RTL.

Quant au chauffeur du véhicule, qui n’avait plus de points sur son permis de conduire au moment de l’accident depuis 2018, Isabelle Nanty ne souhaite pas porter plainte contre lui, puisqu’elle estime qu’il n’a pas voulu cet accident. Par la suite, l’actrice souhaite prendre son temps. La première chose qu’elle veut faire après avoir vu ses proches ? “Prendre un bon bain de mer”.