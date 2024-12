La somme d'argent indécente que vont toucher Logan Paul et Conor McGregor pour leur combat de boxe

Après l’annonce du combat de boxe qui devrait opposer Logan Paul et Conor McGregor, on en sait un peu plus sur la somme que les deux boxeurs pourraient toucher.

Il y a quelques jours, on vous apprenait que Logan Paul allait affronter Conor McGregor dans un combat de boxe. En effet, la star du MMA Conor McGregor aurait accepté de se battre contre le frère de Jake Paul, qui s’est lui-même récemment battu contre Mike Tyson.

Pour rappel, Logan Paul s’est fait connaître en tant que youtubeur avant de se tourner vers la boxe et le catch. De son côté, Conor McGregor a été champion du monde de MMA. Finalement, les deux athlètes devraient s’affronter lors d’un combat de boxe anglaise. Quelques jours après cette annonce, on en sait un peu plus sur le sujet, notamment sur la somme d’argent impressionnante que les deux sportifs pourraient recevoir pour leur combat.

Crédit photo : @loganpaul / Instagram

Une somme monumentale

Le combat de boxe devrait avoir lieu en Inde, au stade Wankhede de Mumbai. Selon les premières informations, il sera possible de voir le match via Visit India. Comme le rappelle CNEWS, ce n’est pas un hasard si le combat de boxe se déroule en Inde car il s’agit d’un marché majeur pour la WWE, la promotion de catch professionnel.

Crédit photo : @thenotoriousmma / Instagram

Si Logan Paul et Conor McGregor s’affrontent, ils pourraient se partager la somme impressionnante de 500 millions de dollars. Ainsi, ils recevraient chacun 250 millions de dollars, soit environ 241 millions d’euros. À titre de comparaison, lors de son combat contre Floyd Mayweather en 2017, Conor McGregor avait remporté la somme de 130 millions de dollars. Ce combat sera financé par la famille Albani, l’une des familles les plus riches au monde. Il faudra faire preuve de patience avant de voir l’événement dont la date reste encore inconnue.