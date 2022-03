Jane Campion sacrée meilleure réalisatrice, le palmarès complet des Oscars 2022

Ce dimanche 27 mars, la 94e cérémonie des Oscars s’est déroulée au Dolby Theatre de Los Angeles. Sans plus tarder, découvrez le palmarès complet.

Hier soir, la 94e cérémonie des Oscars du cinéma a récompensé les meilleures productions américaines et internationales. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la soirée a été marquée par une scène surréaliste : la gifle de Will Smith assénée à Chris Rock.

Une avalanche d’Oscars pour Dune

Outre cet incident, les téléspectateurs ont assisté au sacre de Jane Campion. La réalisatrice néo-zélandaise a remporté la statuette de la meilleure réalisatrice pour « The Power of the Dog ». De son côté, le film « Dune » a raflé six récompenses, dont l’Oscar du meilleur montage.

Crédit Photo : AFP

L’actrice américaine Jessica Chastain a reçu l’Oscar de la meilleure actrice pour « Dans les yeux de Tammy Faye ». Une première pour la comédienne âgée de 45 ans. Dans ce biopic, elle interprète Tammy Faye, une évangéliste américaine à la tête d’une chaîne religieuse.

Jessica Chastain couronnée !



Elle remporte l'#Oscar de la Meilleure Actrice pour «Dans les yeux de Tammy Faye». pic.twitter.com/JzCN8a4vws — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Après son coup d’éclat, Will Smith s’est vu attribuer la statuette du meilleur acteur pour « La méthode Williams », un film biographique centré sur Richard Williams, père et entraîneur de Vénus et Serena Williams. Le comédien était en compétition avec Javier Bardem (« Being the Ricardos »), Benedict Cumberbatch (« The Power of the Dog »), Andrew Garfield (« Tick, Tick... Boom ! »), ou encore Denzel Washington (« Macbeth »).

Crédit Photo : Chris Pizzello/AP/SIPA

Enfin, l’Oscar tant convoité du meilleur film a été décerné à « CODA » de Sian Heder. À noter que le long-métrage est le remake du film français «La famille Bélier». Mais ce n’est pas tout ! Ce dernier a également remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté et l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle (Troy Kotsur).

Découvrez ci-dessous le palmarès complet :