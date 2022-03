Stupeur aux Oscars, Will Smith gifle violemment Chris Rock en pleine cérémonie

La 94e cérémonie des Oscars a été marquée la nuit dernière par une invraisemblable altercation entre Will Smith et Chris Rock.

L’image est aussi irréelle que spectaculaire !

En pleine cérémonie des Oscars à Los Angeles, l’acteur Will Smith est monté sur scène pour asséner une violente gifle à l’humoriste Chris Rock, venu remettre le prix du meilleur documentaire.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? ? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Mécontent d'une blague sur sa femme, Will Smith gifle violemment Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars

Tout a commencé quelques instants plus tôt lorsque le second a sorti une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith, comparant cette dernière au personnage de Demi Moore dans le film « À armes égales » de Ridley Scott, sorti en 1997.

Il n’en fallait pas plus pour faire sortir l’acteur de ses gonds, lequel s’est immédiatement dirigé vers Chris Rock, le giflant violemment devant une assistance médusée.

Les visages de Nicole Kidman, Lupita Nyong'o ou encore The Rock, complètement abasourdis par la scène, ont d’ores et déjà fait le tour du monde.

« Laisse le nom de ma femme en dehors de ta putain de bouche », a ensuite crié l’inoubliable interprète du « Prince de Bel Air », le regard noir, en retournant s’asseoir.

Sonné et très certainement sidéré, Chris Rock a tout de même enchaîné avec la repartie qu’on lui connaît, en déclarant haut et fort qu’il s’agissait de « la plus grande nuit de l’histoire de la télévision ».

Crédit photo : capture d'écran

Crédit photo : capture d'écran

Pourquoi une telle réaction de violence de la part de Will Smith ?

Comme l’explique la revue Variety, sa femme Jada Pinket Smith souffre d’alopécie (chute brutale des cheveux et des poils) et c’est à cause de cette maladie que l’actrice, aperçue notamment dans la saga « Matrix », se rase le crâne.

Un sujet manifestement sensible aux yeux de l’acteur qui n’a pas supporté que l’on puisse se moquer de son épouse.

Ironie de l’histoire, Will Smith a ensuite décroché l’Oscar du meilleur acteur pour le film « La méthode Williams », dans lequel il incarne le rôle de Richard Williams, père et entraîneur des sœurs Williams, Serena et Vénus.

Il s'est par la suite excusé pour son geste et, aux dernières nouvelles, Chris Rock n'aurait pas porté plainte contre lui.