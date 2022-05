Pourquoi Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera «le plus effrayant des films Marvel»

Si vous cherchiez une raison supplémentaire de foncer découvrir Doctor Strange in the Multiverse of Madness au cinéma le 4 mai, la voici. Il sera «le plus effrayant des films Marvel», selon son réalisateur Sam Raimi. On vous explique !

Doctor Strange, c'est le Maître des Arts Mystiques de Marvel. Créé par les regrettés Steve Ditko et Stan Lee, il est apparu pour la première fois en 1963. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aura dû faire preuve de patience pour découvrir l'univers du cinéma. En effet, c'est en 2016, soit 53 ans après, qu'il aura fait ses premiers pas dans le Marvel Cinematic Universe avec son propre film, «Doctor Strange».

Stephen Strange de retour dans le deuxième film solo de Doctor Strange

Depuis, Stephen Strange a gagné en puissance et a accompli de nombreux exploits, seul et aux côtés des Avengers. Mais il lui reste encore une bataille à mener et elle risque bien d'être la plus terrible. Le 4 mai, il sera de retour dans les salles obscures et les spectateurs pourront le découvrir dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», son deuxième film solo dans le MCU.

Et pour l'occasion, Marvel et Disney ont mis les petits plats dans les grands, puisque c'est Sam Raimi (déjà à l'origine de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire) qui a réalisé ce nouveau film. Connu pour être le maître de la terreur et le magicien du frisson, il a ainsi voulu aller encore plus loin que le premier "Doctor Strange" et faire de ce deuxième opus "le plus flippant, le plus effrayant et le plus palpitant des films Marvel".

Sam Raimi annonce le film le plus flippant de Marvel

Sa recette pour y parvenir ? Exploiter le formidable terrain de jeu offert par le Multivers, une infinité d'univers parallèles dans lesquels les personnages que nous connaissons existent dans des versions alternatives et mènent des existences parfois très différentes. Aidé de ses coéquipiers, comme Wanda aka Scarlett Witch (interprétée par Elizabeth Olsen), ou America Chavez, nouveau personnage capable de créer des portails et voyager à travers le Multivers, il devra se heurter aux autres Doctor Strange et découvrir les parts les plus sombres de lui-même pour mieux les vaincre.

Et comme vous vous en doutez, il existe des Stephen Strange à la personnalité bien plus maléfique que celui que nous connaissons. Mais au final, le véritable danger n'est pas toujours là où on l'attend. Deviendra-t-il le héros ou l'ennemi ? Quoi qu'il en soit, chaque choix implique des conséquences et certaines sont bien plus terribles qu'il n'y paraît. Alors si vous êtes amateur de super-héros et d'horreur, rendez-vous dès le 4 mai au cinéma !