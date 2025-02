Bref : la série culte officiellement de retour dans un format plus long sur Disney+

Alors que les rumeurs étaient persistantes, force est de constater qu’elles avaient vu juste puisque la série Bref va bientôt faire son retour, le 14 février prochain, sur Disney+.

L’expérience fut de courte durée mais intense. Entre 2011 et 2012, la série “Bref” était diffusée pendant l’émission Le Grand Journal sur Canal+. 82 épisodes, d’une durée de 1 à 3 minutes, racontaient la vie d’un trentenaire sous la forme d’un story telling rapide et humoristique.

Plus de douze ans après, la série va renaître de ses cendres sous un nouveau format. Ces derniers jours, des internautes ont pu remarquer l’apparition de certaines affiches mystérieuses dans les stations de métro, laissant supposer à un retour de la série culte.

Le mystère est aujourd’hui est éclairci et les fans avaient vu juste. Ce vendredi 31 janvier, c’est la plateforme Disney+ qui a dévoilé une bande-annonce de “Bref 2”. Créé par Kyan Khojandi et Bruno Muschio, alias Navo, Bref revient le 14 février prochain dans un format plus long.

Six épisodes de 30 minutes

Dans un communiqué, les créateurs de la série ont expliqué ce qu’il les avait poussé à faire renaître Bref :

"Au bout d’un an et 82 épisodes, on avait la sensation d’avoir fait le tour. Le dessin était fini et on ne voulait pas commencer à colorier la table. Alors on est parti. Depuis, 13 ans ont passé. Des centaines de nouvelles idées ont germé dans nos esprits. Alors on revient".

Pour cette nouvelle version, ce ne sont plus de courtes pastilles mais plutôt six épisodes d’une durée de 30 minutes. Dans la bande-annonce, on apprend que le personnage principal incarné par Kyan Khojandi affronte la crise de la quarantaine aux côtés d’anciens personnages, déjà connus par les fans de la série, mais aussi des nouveaux.

Crédit photo : Kyan Khojandi

"Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je ne le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens. Des gens qui vont m'aider. Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre".

Parmi les nouvelles têtes, on reconnaît Laura Felpin, dans la peau d’une colocataire assez flippante, et Doria Tillier qui jouera la compagne du narrateur. On reconnaît également Grégoire Ludig du Palmashow, le YouTubeur Carlito, Alexandre Astier ou encore Jean-Paul Rouve. Bref, on a hâte !