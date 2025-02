Netflix bientôt détrôné par cette plateforme totalement gratuite ?

Vous en avez assez de payer pour regarder vos films et séries ? Pas de panique, il existe une alternative gratuite qui cartonne chez nos voisins américains.

Netflix, Prime Video, Disney +…les services de streaming ne manquent pas. Mais, comme vous le savez, il faut débourser une dizaine d’euros par mois pour accéder aux contenus présents sur ces plateformes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les abonnements de streaming pèsent lourd sur le porte-monnaie. Et comme si cela ne suffisait pas, les forfaits deviennent de plus en plus chers.

En janvier dernier, Netflix a décidé d’augmenter ses tarifs dans plusieurs pays. Par exemple, le forfait standard sans publicité est passé de 15,49 dollars à 17,99 dollars par mois.

Crédit Photo : Shutterstock

Alors que les géants du streaming se disputent la première place, une plateforme méconnue dans nos contrées commence à sortir de l’ombre. Et pour cause : elle est entièrement gratuite.

Plus de 275 000 films et séries

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Tubi « est le plus grand service gratuit de streaming de films et de programmes télévisés aux États-Unis », nous apprend sa page web.

Cette plateforme 100% gratuite est détenue par Fox Corporation, une société américaine de médias et de divertissement. Elle a été fondée par deux entrepreneurs, Farhad Massoudi et Thomas Ahn Hicks, en 2014.

Comme le précise le site Clubic, ce service de streaming est financé par la publicité. Cela signifie que les programmes sont entrecoupés d’interruptions commerciales.

Crédit Photo : Capture d'écran Tubi

Une chose est sûre : ce détail ne semble pas gêner les 97 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Tubi. Cela représente 1,8 % du temps total de visionnage télévisuel aux États-Unis.

Outre sa gratuité, le site cartonne grâce à son catalogue très fourni. En effet, Tubi propose 275 000 films et épisodes de séries et 300 créations originales. Impressionnant, n’est-ce pas ?

Crédit Photo : Capture d'écran Tubi

Mais le concurrent gratuit de Netflix est-il disponible en France ? Malheureusement, la réponse est non. Toutefois, il est possible d’y avoir accès grâce à un VPN. Pour ce faire, vous devez vous localiser depuis les États-Unis, et le tour est joué.