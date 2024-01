Prison Break sur Disney+ : que sont devenus les acteurs de la série culte ?

Près de 18 ans après la première diffusion de Prison Break en France, que sont devenus les célèbres acteurs de la série ? Découvrez leur parcours, avant de (re)découvrir le show culte sur Disney+ !

Prison Break est une série emblématique qui a marqué toute une génération. Diffusée en France en 2006, elle met en lumière deux frères, Michael Scofield et Lincoln Burrows, tous les deux incarcérés dans une prison. Mais si Michael s’est fait emprisonner, c’est par choix : ce brillant ingénieur est arrivé volontairement dans l’enceinte de l’établissement pour aider son frère à s’évader avec les plans de la prison tatoués sur le corps.

Cette série a séduit de nombreux téléspectateurs grâce à ses rebondissements, son suspens et ses personnages attachants. Pour les découvrir ou les retrouver, n’hésitez pas à visionner à nouveau l’intégrale de la série sur Disney+, disponible en activant votre profil adulte.

Près de 18 ans après la diffusion du programme, que sont devenus les acteurs qui ont donné vie aux stars de la série ? Voici des nouvelles de vos héros préférés.

Wentworth Miller (Michael Scofield)

Wentworth Miller incarnait Michael Scofield, le personnage principal de la série. Après la fin de Prison Break, il a fait plusieurs apparitions sur le petit et grand écran en jouant dans “New York, unité spéciale” et “Dr House”. Il a également obtenu un rôle récurrent dans “The Flash” et “Legends of Tomorrow”. Côté vie privée, l’acteur a récemment fait son coming out et milite pour les droits LGBT, après avoir passé des années à cacher son homosexualité.

Dominic Purcell (Lincoln Burrows)

Cet acteur jouait le rôle de Lincoln Burrow dans Prison Break, l’un des deux frères emprisonnés. Par la suite, il a rejoint son acolyte dans les séries “The Flash” et “Legends of Tomorrow”. Il a également été vu dans d’autres séries et a joué au cinéma dans les films “L’Instinct de tuer” et “Kissing Rising 3”.

Sarah Wayne Callies (Sara Tancredi)

Sarah Wayne Callies jouait le personnage du docteur Sara Tancredi. Par la suite, elle a obtenu un nouveau rôle dans une série qui a connu un énorme succès puisqu’elle a incarné Lori Grimes dans “The Walking Dead”. Elle a ensuite décroché le rôle féminin principal de la série “Colony”.

Robert Knepper (Theodore Bagwell)

Robert Knepper incarnait Theodore Bagwell, plus connu sous le nom fictif de T-Bag. Après Prison Break, il a repris son personnage dans la série “Breakout Kings”. Ce rôle de psychopathe qu’il jouait dans Prison Break semble lui coller à la peau puisqu’il a eu des rôles similaires par la suite comme dans “Cult”. On a également pu le voir dans “Heroes, Texas Rising” ou “Esprits criminels” avant qu’il n’intègre le casting de la saga “Hunger Games”.

Paul Adelstein (Paul Kellerman)

Paul Adelstein jouait l’agent Paul Kellerman dans Prison Break. À la fin de la série, il est apparu dans plusieurs séries à succès comme “Scandal” et “Private Practice”.

Robin Tunney (Veronica Donovan)

Robin Tunney incarnait l’avocate Veronica Donovan. Elle a ensuite décroché le rôle le plus important de sa carrière en interprétant le personnage de Teresa Lisbon dans la série “Mentalist”, ce qui lui a valu un grand succès.

Amaury Nolasco (Fernando Sucre)

Souvenez-vous de Fernando Sucre, le compagnon de cellule de Michael Scofield. Ce personnage était joué par l’acteur Amaury Nolasco, qui est ensuite apparu dans le film “Die Hard” ainsi que les séries “Southland” et “The Chase”.

Peter Stormare (John Abruzzi)

L’interprète du mafieux John Abruzzi a ensuite joué dans de nombreuses autres séries télévisées comme “Les Experts”, “Entourage”, “Weeds”, “Hawaï 5-0” et “Body of Proof”. Il est également apparu au cinéma dans “No Pain, No Gain” et “22 Jump Street”. Cet acteur a eu une carrière bien remplie puisqu’il a également prêté sa voix dans des jeux vidéos comme dans “Call of Duty : Black Ops 2”.

