Prison Break : le remake de la série officialisé !

Série culte des années 2000, Prison Break va avoir le droit à un remake grâce à la plateforme de streaming Hulu, qui va faire renaître la série !

À l’image des évasions qu’elle compte, cette série a eu plusieurs vies. Entre 2005 et 2009, on a pu suivre les aventures épiques de Michael Scofield et Lincoln Burrows, après quatre saisons.

Série événement lors de sa première saison, au point de décrocher le Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique, Prison Break a ensuite un peu souffert, surtout sur la quatrième saison. Pour lui donner une fin digne de ce nom, le créateur de la série avait alors réalisé un téléfilm de façon indépendante !

Par la suite, Prison Break a fait un retour avec une cinquième saison, en 2017, soit huit ans après son arrêt. Une saison parfaite pour les nostalgiques, mais qui n’avait pas connu de suite malgré les messages optimistes de Dominic Purcell, l’acteur incarnant Lincoln Burrows.

Crédit photo : Fox

Hulu ressuscite Prison Break

C’est finalement Hulu, plateforme de streaming américaine, qui a annoncé ce vendredi 3 novembre qu’elle développait un remake de Prison Break ! La série sera en réalité originale, avec de nouveaux personnages, mais évoluera dans le même univers que sa grande soeur.

On aura donc le droit à un tout nouveau casting à l’écran, mais s’il s’agit du même univers, on pourrait s’attendre à quelques apparitions surprises des anciens personnages, et donc des anciens acteurs.

Pour rappel, Prison Break racontait l’histoire de Michael Scofield, élaborant un plan pour aider son frère Lincoln Burrows à s’évader de prison. Pour ce faire, il avait alors tatoué un plan codé de la prison sur sa peau, avant de se faire intentionnellement incarcérer pour mettre en place son projet de l’intérieur.