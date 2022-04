Qui a tué Sara saison 3 : date de sortie Netflix, casting, spoilers, bande-annonce...

La célèbre série Netflix Qui a tué Sara sera de retour pour une troisième saison et les fans s'en réjouissent ! Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de Qui a tué Sara : date de sortie, intrigue, casting, bande annonce…

Qui a tué Sara ? Connue sous le nom de ¿Quién mató a Sara ? (en espagnol) est une série policière mexicaine à suspense, qui a débuté sur Netflix le 24 mars 2021. Très rapidement, la série Netflix est devenue la série non anglophone la plus populaire sur la plateforme de streaming. Les fans de la série étaient d’ailleurs surpris de voir une saison 2 quelques mois seulement après la sortie, le 19 mai 2021. Mais cette fois, il a fallu attendre avant de voir la troisième saison de Qui a tué Sara !

La série Qui a tué Sara est un thriller mystérieux, on suit l'histoire d'Alex Guzman, qui sort après 18 ans d'emprisonnement pour un crime qu'il n'a vraisemblablement pas commis. La série Netflix compte actuellement 18 épisodes au total et on ne sait toujours pas qui a réellement tué Sara ! Les fans sont tenus en haleine avec de multiples révélations d'épisode en épisode. Comme à son habitude, Netflix a terminé la deuxième saison avec un cliffhanger qui ne met aucun doute sur une suite. De plus, la série Qui a tué Sara a été visionnée 55 millions de fois, une série à succès de plus au portefeuille de la plateforme de vidéo streaming. Maintenant que les fans savent que la saison 3 est pour bientôt, voici tout ce que l’on sait sur cette troisième saison.

Attention l’article contient des spoilers de la saison 1 et 2 de Qui a tué Sara

Que s’est-il passé dans la saison 2 de Qui a tué Sara ?

Qui a tué Sara est une série dans laquelle vous ferez la rencontre d’Alex, un homme qui a passé de nombreuses années en milieu carcéral après avoir été jugé alors qu’il était innocent, pour la disparition de sa petite sœur Sara. Maintenant libre, le jeune homme va tout faire pour découvrir qui a réellement tué sa petite sœur. Alex est prêt à tout pour découvrir la vérité. Et ce dernier découvre certaines vérités puisque sa petite sœur n’était pas aussi innocente qu’elle en avait l’air.

Qui a tué Sara saison 3 : le casting

Compte tenu de la saison 2 de Qui a tué Sara, on peut s'attendre à revoir certains personnages dans la troisième saison, dont le personnage principal, Alex Guzman qui sera de retour dans le rôle du grand-frère de Sara. Voici la liste de personnages attendus dans la troisième saison de la série Netflix. Un acteur français est également au casting de la troisième saison, c’est Jean Reno ! Qui va jouer le rôle d’un médecin.

Alejandro Nones : Rodolfo Lazcano

Manolo Cardona : Alex Guzman

Ximena Lamadrid : Sara Guzman

Gines Garcia Millan : César Lazcano

Carolina Miranda : Elisa Lazcano

Eugenio Siller : Jose Maria «Chema» Lazcano

Fatima Molinisas : Clara

Claudia Ramírez : Mariana Lazcano

Juan Carlos Remolina : Sergio Hernández

Litzy : Marifer

Hector Jimenez : Elroy

Luis Roberto Guzman : Lorenzo Rossi

Ana Lucia Dominguez : Sofia

Inaki Godoy : Bruno

Quand sort la saison 3 de Qui a tué Sara ?

Netflix a surpris tout le monde en annonçant la deuxième saison de Qui a tué Sara quelques mois après la sortie de la première saison. En effet la saison 1 et la saison 2 ont été tournées en continu selon les protocoles sanitaires. Quant à la saison 3 de la série thriller de Netflix, le tournage s’est terminé en décembre 2021.

D’après les acteurs de la série, le tournage a été tourné à un rythme soutenu, l’acteur Manolo Cardona (Alex) a confié au magazine PopSugar : “Avec un peu de chance, nous aurons l'occasion d'en faire plus... Nous avons travaillé si dur pendant toutes ces années pour essayer de faire quelque chose de local qui devient mondial, et c'est ce qui s'est passé... J'espère que ce n'est que le début."

Sans plus attendre… La saison 3 de Qui a tué Sara est prévue pour le 18 mai 2022 !

Qui a tué Sara saison 3 : l’intrigue

Comme vous le savez, nous ne savons pas encore l'identité du coupable ! Ce qui signifie que l'intrigue va se poursuivre dans la saison 3. Nous savons également que Marifer, qui est en fait la demi-sœur de Sara, est celle qui a coupé le harnais du parachute. Une personne de plus dans la liste des coupables potentiels... Les acteurs ne savent pas (ou ne peuvent pas le dire) l'identité du coupable.

L'actrice Carolina Miranda a expliqué dans une interview accordée à Esquire que «pendant une fête, tout le monde en profite, pendant qu’on est en train de boire et qu’ils voient que je m’amuse, pour me demander [genre] ‘Oh, au fait, qui a tué Sara ?’” L’actrice de la série Netflix explique également que sa mère essaie même de connaître la vérité ! »’Je suis ta mère. Tu dois me le dire parce que je suis ta mère'. [Rires]. 'Non, maman, allez, c'est mon travail !'" Évidemment, elle ne peut pas répondre à la question, même si les fans brûlent d’envie de connaître le nom du coupable !

Dans la troisième saison de Qui a tué Sara, on attend de nombreuses réponses à nos questions, notamment, Alex et Elisa vont-ils être heureux ? Chema Et Lorenzo vont-ils réussir à fonder une famille ? Ou encore et c’est la théorie folle qui tourne sur les réseaux sociaux, Sara est-elle seulement cachée ?

La bande-annonce de Qui a tué Sara saison 3

Dans le trailer de la troisième saison de Qui a tué Sara, l’acteur français Jean Reno fait une courte apparition, mais une apparition remarquée. C’est sur Twitter, que la série Netflix Qui a tué Sara a dévoilé l’apparition de Jean Reno au casting : “Jean Reno + Qui a tué Sara ? = saison 3”.

Jean Reno + Qui a tué Sara ? = saison 3. pic.twitter.com/fjanxFSMhv — Netflix France (@NetflixFR) November 10, 2021

Découvrez la saison 3 de la saison 3 de la série Netflix Qui a tué Sara .