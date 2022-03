La Chronique des Bridgerton saison 3 : date de sortie, casting, spoilers, intrigue...

La saison 2 de la série La Chronique des Bridgerton vient de sortir et les fans demandent déjà la saison 3. Toutes les informations sur la saison 3 de la Chronique de Bridgerton, date de sortie, casting, intrigue, spoilers…

La saison 2 très attendue de La Chronique des Bridgerton est enfin arrivée sur la plateforme de streaming Netflix fin mars 2022. Cette nouvelle saison de cette série met cette fois-ci en lumière Anthony Vicomte Bridgerton (Jonathan Bailey) et sa recherche d'une épouse. Au programme des scènes torrides et des gossips de l'Angleterre aristocratique du début du XIXe siècle. De nombreux fans ont déjà terminé les épisodes de la saison 2 de la Chronique des Bridgerton, on appelle ça bing-watcher une série (visionner à la suite les épisodes d’une même série).

Vous vous demandez maintenant si et quand va sortir la saison 3 de la Chronique de Bridgerton. Et nous avons une bonne nouvelle ! La chronique des Bridgerton a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires. Toutefois, il y aura des modifications au niveau de l'équipe de production. Le créateur de la série Chris Van Dusen se retire du poste de showrunner pour la prochaine saison à venir de la série, il prendra le poste de producteur exécutif.

Attention l’article contient des spoilers de la saison 1 et 2 de la série La Chronique des Bridgerton.

Scène de la saison 2 de la Chronique des Bridgerton. Crédit : Netflix

La Chronique des Bridgerton revient-elle pour une saison 3 ?

La Chronique des Bridgerton revient officiellement pour une saison 3, mais aussi pour une saison 4 ! Netflix a partagé cette merveilleuse nouvelle en avril 2021 dans un tweet : "Dernières nouvelles : La Chronique des Bridgerton revient pour une saison 3 et 4 !”. Le tweet est accompagné d'une lettre d'époque qui vient de Lady Whistledown elle-même l'annonce.

Tweet Netflix sur la saison 3 et 4 de la série La Chronique des Bridgerton. Crédit : Compte Netflix.

Pour ces prochaines saisons de la série à succès Netflix, le showrunner Van Dusen ne reviendra pas en tant que showrunner et laisse sa place au scénariste Jess Brownell. Sans le magazine RadioTimes.com, Van Dusen a déclaré : «La Chronique de Bridgerton aura toujours une place spéciale dans mon coeur et je pense que j'ai fait ce que j'avais prévu de faire [...] Mais il est temps pour moi de passer à autre chose, et j'espère créer à nouveau cette magie dans un avenir proche».

Date de sortie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton

Netflix n'a pas encore confirmé la date officielle de la sortie de la saison 3 de la Chronique des Bridgerton. Toutefois nous savons que la série Netflix est renouvelée pour une saison 3 et la saison 4. Dans le magazine RadioTimes, l'actrice qui joue le rôle de Pénélope Featherington a déclaré qu'elle espérait interroger le nouveau showrunner à propos de la nouvelle saison : «Il se peut que j'appelle le nouveau showrunner Jess Brownell pour lui demander : 'Alors, qu'est-ce qui se passe...?' Mais oui, je suis excitée».

La deuxième saison de la Chronique des Bridgerton a mis environ un an à sortir sur la plateforme de streaming Netflix. Il est donc possible que la saison 3 de la série de La Chronique des Bridgerton sorte début 2023.

La saison 2 de la série Netflix : La Chronique des Bridgerton. Crédit : Netflix

La Chronique des Bridgerton saison 3 : le casting

Grâce à un tweet de Nicola Coughlan, l'actrice irlandaise qui joue le rôle de Pénélope Featherington dans le drame Netflix La Chronique des Bridgerton, on sait qui jouera dans la saison 3 de la série ! On peut d'ores et déjà affirmer que Nicola Coughlan et Luke Newton seront de retour dans leurs rôles respectifs, Penelope et Colin.

Les saison 1 et 2 de la série La Chronique des Bridgerton sont basées sur les deux premiers romans de Julia Quinn : Daphné et le Duc et le tome 2 : Anthony. Il serait donc logique que la saison 3 de la série se concentre sur le troisième tome intitulé : Benedict Bridgerton et sa romance avec Sophie Beckett.

Nous nous attendons donc à voir dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, l'acteur Luke Thompson (Benedict), Phoebe Dynevor (Daphne), Jonathan Bailey (Anthony), Claudia Jessie (Eloise). Concernant les nouveaux acteurs de la saison 2, Somone Ashley (Kate Sharma), Charithra Chandran (Edwina Sharma), difficile de dire si ces dernières seront de retour dans la troisième saison de la série Netflix.

L'actrice Ashley Simone dans le rôle de Kate Sharma. Crédit : Netflix La Chronique des Bridgerton

Que va t'il se passer dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ?

Jusqu'à présent la série Netflix La Chronique des Bridgerton s'inspire fortement des livres de Julia Quinn. Le troisième tome de la série Bridgerton met en exergue Benedict Bridgerton et son histoire d'amour. Benedict joué par Luke Thompson est le deuxième fils aîné de la famille. À la fin de la deuxième saison, ce dernier a quitté la pièce après avoir appris que son adhésion avait été rachetée par son frère. Toutefois, le créateur Chris Van Dusen a déclaré à RadioTimes.com que la série n'est pas une transcription exacte des évènements du livre : “Il n'est pas certain que nous suivions l'ordre des livres, quel que soit le frère ou la soeur sur lequel nous nous concentrons, reste à voir”, a-t-il déclaré.

Nous ne savons donc pas sur quel frère ou soeur la saison 3 de la Chronique Bridgerton va se concentrer, mais les fans sont pressés de savoir si Eloise et Penelope vont se réconcilier. En effet, Eloise a découvert que Pénélope est la fameuse Lady Whistledown. Une autre intrigue à suivre c'est la situation financière des Featherington après que le cousin Jack se soit révélé être un fraudeur !

En attendant, vous pouvez voir ou revoir les saison 1 et 2 disponibles sur la plateforme de streaming Netflix.

L’article est mis à jour régulièrement pour avoir les dernières informations sur la saison 3 de la Chronique des Bridgerton.