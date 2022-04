Top 15 films drôles à voir absolument

Une sélection de films drôles pour passer de francs moments de rigolade entre amis, en couple ou en famille. À regarder sans modération !

Les meilleurs films drôles d’avant l’année 2000

Le rire est le remède universel. Et ça, le monde du cinéma le sait depuis les débuts même du grand écran. Les films de comédie se comptent par milliers que ce soit dans les dessins animés ou dans les films et séries, il y en a pour tous les goûts ! Parfois tirés par les cheveux, parfois émouvants, mais surtout et toujours, à se tordre de rire. Quelques-uns de ces films ont réussi à dépasser le titre de « simple film » et sont devenus cultes, voire même cultissimes. Le XXème siècle aura vu défiler de très bonnes comédies (en France et dans le monde) qui ne pourront jamais être oubliées. Voici une sélection des meilleurs films de comédie, français et américains, des années 1900 à 2000.

Le Dîner de Cons (1998), réalisation de Francis Veber

Genre : comique, tout public

Classique parmi les meilleurs classiques de l'humour, Le Dîner de Cons est l’une des légendes du film comique français. Nous y suivons les aventures de François Pignon, drôle de petit gros, un peu benêt, maladroit à souhait, un véritable con, qu’invite Pierre Bronchant, un riche collectionneur d'art, à un diner dont lui et ses amis ont le secret. Le but ? Ramener le plus con des cons. S’en suit alors une série d’évènements inopinés qui mettent à mal l’hôte de Mr Pignon. « Il est mignon Monsieur Pignon », petit bijou du cinéma français, dont une autre version nous est livrée par le réalisateur Francis Veber.

Les Aventures de Rabbi Jacob (1973), réalisation de Gérard Oury

Genre : comique, communauté, tout public

Impossible de parler de comédie made in France sans mentionner le grand Louis de Funès. Avec des dizaines de films à son actif, il s’agit d’une véritable légende du rire, parmi les meilleurs du monde. Et lequel de ses films aura plus marqué les esprits que Les Aventures de Rabbi Jacob ?

Un riche Français (très français) se retrouve, à son insu, au beau milieu d’un conflit entre parti politique et opposition d’un pays étranger. Il décide alors de se cacher au sein de la communauté juive de son chauffeur qu’il vient de licencier, en se faisant passer pour un grand rabbin. De quoi passer un bon moment de cinéma avec les enfants !

Les Visiteurs (1993), réalisation de Jean-Marie Poiré

Genre : comédie, histoire, fantastique, aventure, tout public

« Que trépasse si je faiblis ! », devise de Godefroy de Montmirail, chevalier ayant vécu au Moyen-Age qui, à cause d’une vieille sorcière, se retrouve catapulté, avec son valet, au XXème siècle. Au programme, choc des cultures, situations improbables, et rencontre avec la descendante directe du comte de Montmirail, qui prend ce dernier pour son oncle Hubert, un peu dérangé. Cette comédie classique, mais indémodable, réunit Jean Reno et Christian Clavier, deux grands noms du cinéma français.

Taxi (1998), réalisation de Gérard Pirès

Genre : humour, action, amour, tout public

Le métier de chauffeur de taxi prend une tout autre dimension avec Daniel Morales. Cet ancien livreur de pizza ne manque pas de surprendre ses clients au volant de sa Peugeot 406 qu’il a modifiée en véritable bolide. Avec l’aide d’un policier peu sûr de lui, Daniel tente d’arrêter un gang de braqueurs de banque allemands, sévissant à Marseille. À redécouvrir absolument, à la maison ou au cinéma.

Le Dictateur (1940), réalisation de Charlie Chaplin

Genre : humour, histoire, tout public

Charlie Chaplin est à la comédie ce que Mozart est au piano. Dans le rôle du célèbre dictateur allemand, Charlie Chaplin imite avec humour et une grande intelligence l’absurdité des convictions allemandes de la Première Guerre mondiale. Charlie Chaplin est un acteur résolument engagé et critique ouvertement le dictateur dans un film aussi drôle que culte. L'un des meilleurs pamphlets que le monde du cinéma ait connus.

Ace Ventura, Détective Chiens et Chats (1995), réalisation de Tom Shadyac

Genre : aventure, humour, tout public

Si vous avez des problèmes concernant vos animaux de compagnie, n’hésitez pas à appeler Ace Ventura, Détective Chiens et Chats. Dans cette comédie à la limite de l’absurde, Jim Carrey s’en donne à cœur joie pour nous faire hurler de rire, à travers une histoire presque sens dessus dessous et un humour propre à l'acteur. Un film tout public à programmer pour les séances cinéma du Dimanche après-midi.

Mr Bean, Le Film Le Plus Catastrophe (1997), réalisation de Mel Smith

Genre : aventure, comédie, voyage, tout public

Tout le monde connaît Mr Bean, cet Anglais complètement à l’ouest qui aura réussi à nous faire rire aux larmes, sans pour autant dire un seul mot. Dans ce film, il se rend en Amérique, prétextant être un spécialiste des œuvres d’art moderne. Son hôte ne s’attend pas aux séries de drame que Bean provoquera durant son séjour. Un genre decomédieassez particulier qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qui a facilement su trouver son public.

Y a-t-il Un Flic Pour Sauver Hollywood ? (1994), réalisation de Peter Segal

Genre : humour, policier, public averti

Dans la catégorie « humour absurde », nous avons Leslie Nielsen dans la série des « Y a-t-il un Flic… ». Dans ce volet, l’un des pires policiers de l’Amérique toute entière tentera de sauver une cérémonie de remise de prix à Hollywood. Cette dernière étant menacée par un ancien détenu qui s’est échappé quelques jours auparavant. Un film moins conseillé au jeune public, mais toujours aussi tordant après plusieurs années.

Les meilleurs films de comédie depuis 2000

Une jeune fille regardant un film sur sa tablette Credit : Jorge García Argazkiak

Le monde de l’humour a passé un cap depuis les années 2000. Un nouveau genre de réalisation et de réalisateur, une nouvelle vague d'acteurs, un nouveau style d'humour et de nouvelles tournures dans les histoires. Une révolution du rire qui ne s’est plus arrêtée, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), par le réalisateur Alain Chabat

Genre : humour, aventure, histoire, tout public

Adaptation cinématographique de la célèbre bande dessinée, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est la représentation même du génie comique d’Alain Chabat. À travers de drôles d'expressions devenues cultes, plusieurs des meilleurs acteurs comiques qui se sont surpassés et une réalisation quasi-parfaite, nous retrouvons nos deux Gaulois préférés qui ont pour mission la construction d’un palais pour Cléopâtre.

RRRrrr ! ! ! (2003), par le réalisateur Alain Chabat

Genre : préhistoire, histoire, humour, tout public

Dans ce film, Alain Chabat nous livre encore une réalisation d’exception. L’histoire se passe dans la préhistoire, lorsque deux peuples sont en conflit à cause de… Shampoing ! La tribu des cheveux propres se retrouve secouée par la disparition de l’un de ses membres. Qui est le tueur ? Quel est son but ? Quel est le secret du shampoing ? Autant de questions qui auront fait l’un des films les plus drôles du cinéma français.

Brice de Nice (2005), par le réalisateur James Huth

Genre : humour, surf, tout public

Jean Dujardin est l’une des figures de l’humour les plus emblématiques du cinéma made in France. Avec OSS 117 et The Artist, Jean Dujardin aura su marquer les esprits. Mais l’un de ses personnages les plus inoubliables reste indubitablement le drôle de blond Brice de Nice. Un surfeur beauf qui se prend pour le roi du monde et qui, avec des expressions encore plus ringardes que sa coiffure et un sens de l'humour douteux, tente de gagner la reconnaissance des autres. Jean Dujardin nous livre une comédie des plus hilarantes, saluée par les critiques du cinéma français.

L’Arnacoeur (2010), par le réalisateur Pascal Chaumeil

Genre : comédie, romantique, drame, jeune public

Amour, mensonge, manipulation… 3 mots qui définissent à merveille l’Arnacoeur. Ce spécialiste de l’amour est payé par des personnes pour séduire leur fiancée pour qu’elle les quitte pour de bon. Son destin bascule lorsqu’il s’éprend de l’une de ses victimes. Une comédie romantique qui traduit à la perfection l’expression « tel est pris qui croyait prendre ! » et qui collectionne les critiques positives.

Bruce Tout-Puissant (2003), par le réalisateur Tom Shadyac

Genre : comédie, amour, fantastique, public averti

Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez si vous deveniez Dieu du jour au lendemain ? C’est cette situation que vécut Jim Carrey, dans la peau de Bruce. L’un des films comiques les plus barrés de ce siècle, mêlant subtilement humour et amour. Si les avis sur le film sont mitigés, il n'en reste pas moins l'un des plus drôles du début du siècle.

Fausses Blondes Infiltrées (2004), par le réalisateur Keenen Ivory Wayans

Genre : comédie, infiltration, amis, public jeune adulte

Deux policiers amis et afro-américains décident d’infiltrer un évènement regroupant les personnes les plus riches des Hampton, dans le but d’arrêter un criminel au bord du gouffre. Afin de réussir leur infiltration, les deux policiers se font passer pour deux des filles les plus populaires des Hampton, et se lient d’amitié avec un groupe de filles un peu particulières. Un drôle de film signé Wayans Brothers !

Very Bad Trip (2009), par le réalisateur Todd Phillips

Genre : voyage, drame, comédie, amis, public averti

Se réveiller après un blackout monumental et se mettre dans les situations les plus improbables du monde, voilà ce qui peut résumer ce film qui aura recueilli les critiques et les avis positifs. Very Bad Trip définit à lui seul pourquoi il est plus que nécessaire de choisir ses meilleurs amis. Un peu d’action, une note de drame, mais surtout, beaucoup d’humour, le tout mélangé pour donner l’un des meilleurs films comiques du XXIème siècle.

Et en bonus

Les Stagiaires (2013), par le réalisateur Shawn Levy

Genre : entreprise, humour, amis, jeune public

Deux experts en vente sont virés de leur travail et finissent au chômage à 40 ans et des poussières. Ils se lancent avec peu d’espoir dans un projet qui sera quitte ou double : suivre un stage chez le magnat de l’informatique Google, pour tenter de gagner un job. Au début de leur stage, ils se retrouvent dans un groupe de jeunes surdoués qui ne croient aucunement en leurs compétences en informatique. L’aventure sera aussi drôle qu’émouvante.