Le YouTubeur Michou dans la tourmente, son jeu de société polémique rappelé à cause d'un « risque moral »

Inadapté aux enfants, le jeu de société de Michou nommé “Qui sera le menteur” fait l’objet d’un rappel officiel. Si vous avez acheté la boîte de jeu, vous devez la rapporter.

Quelques jours après Noël, une vive polémique a éclaté autour du jeu de société sorti par Michou intitulé “Qui sera le menteur ?”. Ce jeu de société, indiqué pour les enfants de 7 ans et plus, consiste à répondre à des questions auxquelles on peut mentir, ou non. Mais en ouvrant la boîte, les familles ont rapidement remarqué que les questions n’étaient pas du tout adaptées aux enfants puisqu’elles abordaient des thèmes comme la sexualité ou la consommation de stupéfiants.

Crédit photo : @CerfiaFR / X

La sortie du jeu a rapidement déclenché une vive polémique et une pluie de critiques de la part des internautes sur les réseaux sociaux. De son côté, Michou a réagi en s’excusant et en affirmant que la boîte de jeu allait être retirée de la vente et que les consommateurs seraient remboursés.

“Vous me connaissez, jamais je ne me serais permis d’y mettre ce genre de questions et encore moins pour un public aussi jeune. La boîte sera retirée de la vente et un remboursement sera effectué aux clients”, a rédigé Michou sur X.

Si le youtubeur décline toute responsabilité, il a pourtant récemment partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il joue à son jeu avec des amis. Si la vidéo a été supprimée, les internautes n'ont pas manqué de souligner cette information, affirmant que Michou aurait dû se rendre compte de son erreur avant la commercialisation du jeu. En effet, sur les images, on pouvait voir Michou avec la boîte du jeu en main, indiquant clairement "7 ans et plus".

Un rappel officiel

Suite à l’intervention de Michou, le jeu fait finalement l’objet d’un rappel officiel dans toute la France.

“Une dizaine de cartes ne sont pas pour les enfants, l’âge du public ciblé sur le jeu n’étant donc pas approprié”, a rappelé le site officiel Rappel conso, qui parle d’un “risque moral”.

La faute a été renvoyée à Topi Games, le fabricant du jeu, qui assume la “totale et entière responsabilité de cette erreur” en affirmant que la situation est due à “une erreur de fabrication dans les processus de validation des contenus”.

Si vous possédez un exemplaire du jeu, il convient d’effectuer un retour en ligne ou de le ramener auprès d’un magasin pour être entièrement remboursé. Par la suite, on ne sait pas si ce jeu reviendra dans les rayons des magasins dans une nouvelle version adaptée aux enfants ou pour un public plus âgé.