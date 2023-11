Sentinelle : la comédie incontournable avec Jonathan Cohen à découvrir sur Prime Video

Vous avez besoin de décompresser et de rire un bon coup ? Cela tombe bien, le film «Sentinelle» est disponible sur Prime Video. Fous rires garantis.

Alors que les journées pluvieuses se succèdent, rien de mieux qu’une bonne comédie pour apporter un peu de soleil dans notre quotidien.

Et la plateforme Prime Video possède le remède parfait pour lutter contre les coups de blues. Il s’agit du film «Sentinelle» de David Caviglioli et Hugo Benamozig. Porté par un Jonathan Cohen en grande forme, le long-métrage est une véritable pépite teintée d’humour potache, qui saura plaire aux fans de l’acteur, mais pas que.

Crédit Photo : Prime Video

«Sentinelle» : la comédie à ne pas louper sur Prime Video

Dans «Sentinelle», Jonathan Cohen incarne le Capitaine François Sentinelle, un flic de l’île de la Réunion connu pour ses méthodes brutales et son look kitsch. En effet, ce dernier porte des chemises dépassées de mode et une coupe de cheveux discutable.

Figure de l’autorité locale, le policier mène en réalité une double vie : en dehors de ses horaires de travail, François s’épanouit en tant que chanteur de… charme.

Et cette passion dévorante prend le dessus sur sa vie pro. En effet, il essaie de renouer avec le succès en préparant un nouvel album. Alors qu’une vague de crimes violents d’abat sur l’île, François n’a pas d’autre choix que d’enquêter. Mais ce dernier est obsédé par la sortie de son single. Le hic ? Sentinelle refuse de choisir entre la police et la musique.

Crédit Photo : Prime Video

Trash et délirant, «Sentinelle» nous offre des dialogues truffés de vannes et des scènes hilarantes. On pense notamment à la séquence culte où François interprète sa chanson «Est-ce que tu regrettes». Le long-métrage séduit aussi par sa réalisation léchée et sa brochette de personnages secondaires.

Côté casting, Jonathan donne la réplique à Emmanuelle Bercot, Raphaël Quenard, Ramzy Bedia ou encore Gustave Kervern. Sans surprise, «Sentinelle» a remporté un énorme succès sur la plateforme. La comédie s’est hissée à la première place des programmes les plus regardés.