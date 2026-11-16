Comparée à La casa de papel de Netflix, cette série de braquage avec Jamie Dornan est déjà numéro 1 en France sur Apple TV

Arrivée en catimini sur Apple TV, cette série de braquage est déjà numéro 1 dans le monde. Son rythme effréné à travers l’Europe a conquis les premiers spectateurs.

Arrivée en catimini sur Apple TV, cette série de braquage est déjà numéro 1 dans le monde. Son rythme effréné à travers l’Europe a conquis les premiers spectateurs.

Si vous avez déjà regardé cette série dans laquelle un papy dézingue des mercenaires sur Netflix, on vous conseille de changer de plateforme pour ce thriller à 100 à l’heure.

Une course-poursuite à travers l’Europe

Apple TV est peut-être moins populaire que Netflix mais elle a de la ressource. Après cette série haletante qui veut détrôner Harlan Coben, place à la série de braquage. Les amateurs d’action peuvent aussi retrouver sur Apple TV ce film avec John Cena.

Ce vendredi 13 novembre, la plateforme à la pomme croquée a dévoilé la nouvelle série qui devrait tout casser cet automne : 12 12 12. Le pitch est simple puisqu’il raconte la chronologie d’un casse : les 12 mois de préparation, les 12 heures du braquage et les 12 jours de traque. Au centre, un agent du FBI en disgrâce à la recherche du braqueur à travers l’Europe. Ce qu’il ne sait pas, c'est qu'un nouveau braquage se prépare du côté de Zurich.

Pour incarner ces deux hommes qui jouent au jeu du chat et de la souris, Apple a fait appel à Anthony Mackie, la star de Captain America : Brave New World, et Jamie Dornan, la star de 50 Nuances de Grey et de la série The Fall. Ils sont épaulés par deux Français : Agathe Rousselle (Titane) et José Garcia.

La série la plus regardée dans le monde après un week-end

Crédit photo : Apple TV

Dès son arrivée sur la plateforme, 12 12 12 a frappé fort. En effet, elle est la série la plus regardée d’Apple TV, selon Flixpatrol, et il ne lui a fallu qu’un week-end pour cela, soit bien moins que les 12 mois de préparation de l’histoire. En France, 12 12 12 est la série numéro 1 devant le thriller Nocturne et Slow Horses.

Sur Allociné, un spectateur s’est rapidement passionné pour la série, faisant savoir qu’elle ne laissait aucun temps mort.

« Il n’y a aucun moment où on s'ennuie dans les 2 premiers épisodes, génial, à confirmer pour la suite », écrit-il.

La suite après cette vidéo

Une concurrente à La casa de papel ?

Pour le moment, seuls les deux premiers épisodes de 12 12 12 sont sortis, ce qui explique peut-être encore le faible score de la série, 63 % sur Rotten Tomatoes. Quoi qu’il en soit, pas de quoi entacher le succès de la série de braquage que beaucoup comparent déjà à La casa de papel.

Cette comparaison et cette concurrence directe à la série espagnole à succès de Netflix pourraient attirer de nouveaux spectateurs. En plus, Apple TV a fait en sorte que le clou du spectacle se déroule le 25 décembre, date de diffusion de l’épisode final (le huitième).

Serez-vous pris dans la course effrénée de 12 12 12 sur Apple TV ?