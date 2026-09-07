Cette nouvelle série haletante de 6 épisodes qui veut détrôner Harlan Coben et Netflix va vous rendre accro sur Apple TV+

Vous aimez les séries thrillers et à enquêtes ? Sachez qu’il n’y a pas que Harlan Coben et Netflix qui vous en proposent. Une nouvelle série très attendue s’annonce déjà comme un succès en streaming.

Une série Apple TV qui fait de la concurrence à Harlan Coben sur Netflix

Cet été, on a beaucoup parlé de Sur tes traces. La série adaptée d’une œuvre de Harlan Coben a fait un carton. Elle est en effet devenue l’une des séries les plus regardées de l’histoire de Netflix. Ce succès qui a écrasé toute la concurrence prouve que le public reste friand des adaptations du « maître de vos nuits blanches ».

Mais se focaliser sur l’auteur américain serait en oublier les autres. Ainsi, Apple TV s’apprête à dévoiler sa propre série thriller et faire de la concurrence à Netflix. Bien que la série en question soit australienne, elle est adaptée d’un roman de l’Américain Ryan David Jahn.

Il s’agit de Portée disparue (Last Seen) qui devrait rapidement vous rendre accro. L’histoire se concentre sur Ian Ridley, un ancien inspecteur de police devenu opérateur, dont la fille, Maggie, a disparu il y a dix ans. « Un jour qu'il reçoit un appel de détresse d'une adolescente, il est convaincu qu'il s'agit de Maggie, et met dès lors tout en œuvre pour la retrouver et réunir sa famille, quoi qu'il en coûte », complète Allociné.

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Le succès streaming de cette fin d’été ?

Crédit photo : Apple TV

Le pitch vous plaît ? Parfait car vous pourrez bientôt découvrir Portée disparue. Apple TV lance la diffusion mondiale de la série ce mercredi 9 septembre à raison d'un épisode inédit chaque semaine. Pour ceux qui ne se sentent pas capable d’attendre chaque mercredi pour connaître la suite, on vous conseille de patienter carrément jusqu’au 7 octobre. À partir de ce jour-là, les six épisodes seront sortis et vous pourrez ainsi les dévorer d’une traite.

Crédit photo : Apple TV

Voilà déjà plusieurs semaines que les médias évoquent Portée disparue. La série s’annonce même comme le succès en streaming de cette fin d’été. On promet aux spectateurs une histoire captivante et des relations complexes entre ces personnages issus d’une famille brisée. En tête de ce casting, on retrouve Patrick Brammall vu récemment dans Le Diable s’habille en Prada 2, Brendan Cowell (Avatar 3) et Maxine Peake (Black Mirror).

Rendez-vous donc dès mercredi 9 septembre sur Apple TV pour tenter d’élucider le mystère de Portée disparue.