4 ans après son carton sur Netflix, la série d'horreur The Watcher tourne enfin sa saison 2 : le tournage débute le 27 octobre

On pensait que Netflix avait annulé cette série à succès en toute discrétion. Cependant, on vient d’apprendre que la plateforme lance enfin sa suite.

En ce moment sur Netflix, il y a de quoi vous faire frémir. C’est le cas de ce thriller inspiré d’une incroyable histoire vraie et qui se classe déjà numéro 1 dans 47 pays. Côté série, ce thriller danois méconnu cumule 19,3 millions de vues en une semaine.

Si vous aimez ces histoires, bonne nouvelle puisque Netflix ne compte pas s’arrêter là. On vient ainsi d’apprendre que la saison 2 de ce carton de 2022 allait enfin voir le jour.

Un thriller inspiré d’une effrayante histoire vraie

Il y a quatre ans, Netflix dévoilait The Watcher, un thriller horrifique créé par Ryan Murphy. En sept épisodes, la mini-série racontait librement l’histoire vraie et glauque de la famille Brannock qui avait fait l’objet d’un papier sur le site The Cut en 2018.

Derek et Maria Brannock et leurs enfants ont emménagé dans une villa à Westfield dans le New Jersey. Mais entre 2014 et 2017, la famille s’est fait harceler par un mystérieux inconnu qui leur adressait des lettres signées The Watcher (Le Veilleur).

Dans la réalité, les Brannock ont renoncé à leur maison et l’ont revendue à un jeune couple qui n’a jamais reçu la moindre lettre du Veilleur.

The Watcher, la série à succès de l’automne 2022 sur Netflix

Crédit photo : Netflix

En octobre 2022, les abonnés du monde entier ont pu découvrir The Watcher sur Netflix. Un mois après sa mise en ligne, la plateforme renouvelait déjà la mini-série pour une saison 2. Pas étonnant quand on sait que The Watcher a cumulé 125 millions d’heures de visionnage en cinq jours seulement.

Ce score ahurissant lui a d’ailleurs permis de prendre la première place du Top 10 à une autre série à succès de l’époque signée Ryan Murphy, Dahmer. Le succès de The Watcher ne s’est pas arrêté là. La semaine suivante, le thriller enregistrait 148,2 millions d'heures de visionnage supplémentaires, confortant au passage son titre de série numéro 1 durant plusieurs semaines.

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Une saison 2 qui entame enfin son tournage

Crédit photo : Netflix

En revanche, The Watcher n’a pas fait mouche auprès des critiques. Sur le site Rotten Tomatoes, la presse lui a attribué le faible score de 54%. Selon elle, le casting all-star porté par Naomi Watts, Bobby Cannavale ou encore Jennifer Coolidge est l’unique qualité de la série. Pas de quoi ternir son succès pour autant. Côté public, c’est un carton plein.

« Chaque épisode se ponctue par un cliffhanger donnant envie de voir la suite » ; « Un scénario sans temps mort qui nous plonge direct dans le vif du sujet et avec un casting de haute volée » ; « Très prenant et agréable à suivre » peut-on lire sur Allociné.

Selon What's on Netflix, The Watcher doit débuter le tournage de la saison 2 dès le 27 octobre 2026. On peut donc espérer une sortie courant 2027 et pourquoi pas à temps pour Halloween ?