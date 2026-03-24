Les spectateurs sont obsédés par cette série d'amour de Ryan Murphy notée 80% sur Rotten Tomatoes

Une fois n’est pas coutume, c’est une mini-série proposée par Disney+ et non pas Netflix qui cartonne en ce moment. Elle captive les spectateurs du monde entier pour son histoire tragique.

La série du moment qui cartonne sur Disney+

Quand il est question de séries, vous avez l’embarras du choix et ce, quelle que soit la plateforme. Alors que cette série true crime fait le bonheur des abonnés sur Netflix, dirigeons-nous vers Disney+ pour une romance.

Dit comme cela, ça peut paraître gnangnan. C’est pourtant LA série du moment, celle qui captive les spectateurs du monde entier. Elle mêle la romance, le biopic et le drame, et elle est chapeautée par Ryan Murphy, le créateur d'American Crime Story et Monster. Le voilà reparti pour une autre série d’anthologie retraçant les plus grandes et tragiques histoires d’amour.

Crédit photo : Disney+

Pour sa première saison, la série se penche sur un couple iconique outre-Atlantique. Dans Love Story : John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, plongez dans l’intimité du plus célèbre des héritiers Kennedy et de sa femme, une journaliste de mode respectée. « Cette mini-série explore l'alchimie indéniable, l'histoire d'amour fulgurante et le mariage très médiatisé de John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette, dont la romance a captivé toute une nation », décrit Disney+.

Des performances remarquables, un public conquis

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Crédit photo : Disney+

Dans Love Story : John F. Kennedy Jr.& Carolyn Bessette, tout commence comme une simple histoire d’amour avant que les choses ne prennent un tournant plus sombre et dramatique.

C’est sans doute ce qui a plu aux spectateurs car, à en juger par les données de Flixpatrol, Love Story fait un carton partout dans le monde sur Disney+. Elle se classe ainsi dans le Top 10, voire le Top 5 dans certains pays dont la France. La performance des deux acteurs principaux, Paul Anthony Kelly et Sarah Pidgeon, émerveille les abonnés :

« Enfin ! Un biopic de haute volée avec un casting exceptionnel » ; « Je ne m’en remets pas, j’ai regardé les trois épisodes deux fois dans la même journée. Je suis obsédée par cette série, j’ai tellement hâte de voir la suite !! », peut-on lire sur Allociné.

Un mois après sa sortie, Love Story continue de captiver les spectateurs. Aux États-Unis, la série est un vrai succès et récolte le score de 80% sur Rotten Tomatoes. Rendez-vous sur Disney+.