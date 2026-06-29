Après “Stranger Things”, Millie Bobby Brown et David Harbour vont jouer ensemble dans une nouvelle série Netflix

Après avoir incarné Eleven et Jim Hopper dans “Stranger Things”, Millie Bobby Brown et David Harbour vont à nouveau jouer ensemble dans une série Netflix inédite.

Dans “Stranger Things”, plusieurs duos emblématiques ont marqué les téléspectateurs comme Mike et Eleven, Steve et Dustin ou encore Eleven et Jim Hopper, son père adoptif. Ce dernier binôme était touchant puisque les spectateurs ont pu ressentir une connexion forte entre les deux personnages.

Crédit photo : Netflix

Pourtant, le tournage a été marqué par une polémique puisque Millie Bobby Brown (Eleven) aurait porté plainte contre David Harbour (Jim Hopper) pour harcèlement, lors du tournage de la saison 5. Ces accusations étaient peut-être de simples rumeurs puisque par la suite, l’actrice aurait pris la défense de son compagnon de jeu.

“Mon duo préféré”

Aujourd’hui, les tensions semblent apaisées entre Millie Bobby Brown et David Harbour suite à la prise de parole de l’actrice, mais aussi pour une autre raison. Les deux acteurs vont à nouveau jouer ensemble dans une nouvelle série Netflix, et vont une nouvelle fois incarner un père et sa fille. La nouvelle a été annoncée par Netflix sur son compte X.

Cette collaboration est une bonne nouvelle pour les fans du duo, qui ont exprimé leur joie sur le réseau social.

“J’ai déjà hâte de voir cette nouvelle série”, “Ouiii, mon duo préféré que j’espérais revoir”, “Enfin ! Hopper et Eleven réunis, c’est le rêve”, ont commenté les internautes sous le post de Netflix.

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Une série d’espionnage

Millie Bobby Brown et David Harbour joueront dans une série d’espionnage adaptée du roman “A Spy in the Blood” de Paul Warner. Nous suivrons le parcours de Matt Wolfe (David Harbour), un ancien agent du FBI devenu expert en sécurité. Sa fille, Rebecca (Millie Bobby Brown) est également agente du FBI et va disparaître au cours d’une mission. Ainsi, Matt Wolfe va devoir reprendre du service pour la retrouver et devra affronter ses anciens démons.

Cette série sera écrite par Jack Thorne, à l’origine de “Adolescence” et du scénario des trois films “Enola Holmes”. En plus d’être acteurs dans la série, David Harbour et Millie Bobby Brown seront les producteurs exécutifs du programme, tout comme Jake Bongiovi, le mari de l’actrice. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée.