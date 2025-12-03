Stranger Things : malgré les accusations de harcèlement, Millie Bobby Brown prend la défense de David Harbour

Début novembre, nous apprenions que Millie Bobby Brown aurait porté plainte contre David Harbour pour harcèlement pendant le tournage de “Stranger Things”. Quelques semaines plus tard, l’actrice revient sur sa relation avec son partenaire de jeu.

Il y a un mois, le Daily Mail a rapporté le fait que Millie Bobby Brown, l’actrice qui joue 11 dans “Stranger Things”, aurait porté plainte contre David Harbour, interprète de Jim Hopper. En effet, ce dernier aurait été accusé de harcèlement, d’intimidation et de comportements inappropriés sur le tournage.

Les échanges auraient été tendus entre les deux acteurs et Millie Bobby Brown aurait été la cible d’insultes et de remarques humiliantes sur le plateau. Elle aurait même demandé la présence d’un représentant du personnel à ses côtés pour la protéger.

Crédit photo : Netflix

Pour le moment, cette rumeur n’a pas été confirmée ni réfutée, mais Millie Bobby Brown a été interrogée à ce sujet dans plusieurs interviews et a tenu à prendre la défense de David Harbour.

“Nous travaillons en symbiose”

Elle s’est exprimée une première fois lors d’un échange avec le Hollywood Reporter afin de faire taire les rumeurs.

“Nous travaillons en symbiose sur les scènes pour les préparer au mieux. Je suis très impatiente que tout le monde puisse découvrir la quantité d’amour et de travail que lui et moi avons mis dans la conclusion de cette relation, que les fans découvrent le résultat final que nous voulions transmettre”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : Best Image

Millie Bobby Brown a donc décidé de prendre la défense de David Harbour et, il semblerait, de nier les accusations à son égard. Elle est également revenue sur les conditions de tournage de la série.

“Bien sûr que je me sentais en sécurité. Nous travaillons ensemble depuis dix ans. Je me sens en confiance avec toutes les personnes présentes sur ce plateau. Nous faisons cela depuis si longtemps. Nous jouons en plus un père et sa fille, donc cela crée naturellement un lien encore plus fort qu’avec le reste de l’équipe, parce que nous avons des scènes particulièrement intenses”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons toujours été unis”

En plus de cette interview, Millie Bobby Brown a parlé de sa relation avec David Harbour lors d’une conférence de presse.

“David et moi avons une excellente relation. Nous avons toujours été unis. Nous aimons cette série par-dessus tout, et nous valorisons notre amitié plus que tout. Cela me donne envie d’apporter mon meilleur jeu chaque fois que je vois que je suis sur la feuille de service avec lui, parce que je sais qu’il apporte le sien en retour, et j'ai envie de me dépasser encore plus”, a-t-elle affirmé au média Deadline.

Crédit photo : Netflix

Ainsi, Millie Bobby Brown a affirmé qu’elle aime travailler avec David Harbour et qu’ils entretiennent une excellente relation. Pourtant, pour le moment, ni elle ni le principal concerné n’ont mentionné cette histoire de harcèlement, qui n’a pas été officiellement démentie.