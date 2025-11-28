Stranger Things : Millie Bobby Brown cash sur sa relation avec David Harbour après les accusations de harcèlement

En marge du lancement de la saison 5 de Stranger Things, Millie Bobby Brown s’est confiée sur sa relation avec David Harbour, accusé de harcèlement envers l’actrice.

Ce jeudi 27 novembre a été marqué par le lancement de la première partie de la saison 5 de Stranger Things, attendue depuis plusieurs années sur Netflix. Cependant, en marge de cette sortie planait le spectre des prétendues accusations de Millie Bobby Brown, colportées par le Daily Mail, à l’encontre de David Harbour. L'article affirmait que la comédienne de 21 ans s’était plainte d’être harcelée et intimidée par son aîné sur le tournage de la saison 5, où ils partagent de nombreuses scènes ensemble.

La relation entre les deux acteurs, qui incarnent à l’écran un tandem puissant entre un père et sa fille adoptive, était donc sous l'œil des projecteurs. Le 6 novembre dernier, lors de l’avant-première de la saison 5 de Stranger Things, Millie Bobby Brown et David Harbour s’étaient affichés étonnamment complices et rieurs, balayant les rumeurs autour de ces accusations.

Crédit photo : Best Image

Cette fois-ci, c’est à travers une interview à The Hollywood Reporter que Millie Bobby Brown s’est confiée sur sa relation avec David Harbour. L’occasion parfaite pour éteindre de nouveau les rumeurs, affirmant entretenir une excellente relation avec son partenaire de jeu :

« Nous travaillons en symbiose sur les scènes pour les préparer au mieux. Je suis très impatiente que tout le monde puisse découvrir la quantité d’amour et de travail que lui et moi avons mis dans la conclusion de cette relation, que les fans découvrent le résultat final que nous voulions transmettre. Plus spécifiquement pour les fans de Hopper et Eleven. Ce sont des scènes qui, je le pense, vont laisser des traces. Je les aime. J’ai envie d’être au maximum de mes capacités quand je vois que nous devons tourner ensemble parce que je sais qu’il sera au même niveau »

Crédit photo : Netflix

Millie Bobby Brown et David Harbour, complices à la vie et à l'écran

Millie Bobby Brown a également insisté sur le fait qu’elle se sentait en confiance au moment de tourner les scènes où son personnage était le plus vulnérable.

« Bien sûr que je me sentais en sécurité. Nous travaillons ensemble depuis dix ans. Je me sens en confiance avec toutes les personnes présentes sur ce plateau. Nous faisons cela depuis si longtemps. Nous jouons en plus un père et sa fille, donc cela crée naturellement un lien encore plus fort qu’avec le reste de l’équipe, parce que nous avons des scènes particulièrement intenses, surtout lors de la saison 2 »

Crédit photo : Best Image

Des propos qui auront le mérite de faire oublier ces histoires de harcèlement qui seraient donc fausses. Du côté des frères Duffer, créateurs de Stranger Things, on pointe du doigt l'inexactitude des informations sur le scandale diffusées dans les médias. Pour rappel, la première partie de la dernière saison, en quatre épisodes, est déjà disponible sur Netflix tandis que la seconde et dernière partie sortira le 26 décembre prochain.