Après Stranger Things, le premier film « ambitieux » des frères Duffer, ils quittent Netflix pour le cinéma

Maintenant que Stranger Things est terminé, les frères Duffer peuvent s'éloigner de Netflix pour s'atteler au cinéma. Cela tombe bien, ils s’apprêtent à lancer la production de leur premier film pour Paramount.

Après les séries à succès, direction le cinéma pour les créateurs de Stranger Things

Stranger Things a pris fin avec sa cinquième et ultime saison en janvier dernier. Depuis, les frères Duffers, les créateurs de la série Netflix, n’ont pas chômé.

Entre-temps, ils ont produit deux séries à succès pour la plateforme au N rouge. La première est une série d’horreur qui terrifie les spectateurs. La deuxième est une série horrifique qu’adore Stephen King.

Après un long passage par le petit écran, Matt et Ross Duffer ont décidé de faire un tour du côté du cinéma. En effet, nous apprenons par Variety que les deux frères vont réaliser un nouveau film avec Paramount. À noter que leur tout premier film remonte à 2015 avec Hidden, un thriller de science-fiction. Ils ont mis fin à leur contrat avec Netflix pour signer un accord de quatre ans avec le studio.

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Un projet mystérieux pour le cinéma par les frères Duffer

The Boroughs, série produite par les frères Duffer. Crédit photo : Netflix

D’après le média américain, les frères Duffer pourraient créer différents projets de films, de télévision et de streaming « ambitieux » et « à grand spectacle. » Pour le moment, on ne sait pas sur quoi portera leur long-métrage.

Tout juste sait-on qu’ils écriront et réaliseront leur film, comme ce fut le cas pour Stranger Things. Outre Paramount, leur propre société de production Upside Down Pictures sera impliquée dans la production. Le projet reste mystérieux et aucun détail n’a été communiqué. En revanche, on sait que ce premier film est prévu pour le 3 novembre 2028 au cinéma.

Les frères Duffer seront sûrement attendus au tournant après les trois succès de leurs séries chez Netflix. Les fans de Stranger Things s’attendront peut-être aussi à découvrir un film qui pourrait reprendre les mêmes codes que leur série préférée. À moins que Matt et Ross Duffer préfèrent aller dans une toute autre direction ? Pour le savoir, il va falloir patienter encore un peu avant d’en découvrir plus sur ce mystérieux projet.