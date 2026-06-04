Notée 87%, cette mini-série « extrêmement adulte » avec David Harbour cartonne et s'enchaîne en un week-end

Connu pour son rôle dans Stranger Things, David Harbour s’illustre dans une nouvelle série pour laquelle il a même été récompensé.

Dans le paysage télévisuel saturé d'aujourd'hui, il y a des séries dont on n'entend parler qu'une fois qu'elles ont fini d'être diffusées. Pourtant, leur casting a de quoi donner envie avec notamment David Harbour, alias Jim Hopper dans Stranger Things.

Par ailleurs, l’acteur a même remporté un Gotham Television Award pour son rôle dans cette nouvelle série, disponible depuis le 1er mars 2026 sur HBO Max. À ses côtés, on retrouve deux acteurs aux CV prestigieux : Jason Bateman (Ozark) et Linda Cardellini (Urgences).

Crédit photo : HBO Max

Lire aussi : Harry Potter : Lambert Wilson brise le silence et dévoile le personnage qu’il jouera dans la série

Forcément, difficile de ne pas se laisser tenter par cette mini-série qui comporte seulement sept épisodes. Idéal pour binge watcher en un week-end !

Un triangle amoureux attachant

Créée, écrite, réalisée et produite par Steven Conrad, la série intitulée “DTF St. Louis” suit trois personnages d’âge mûr pris dans un imbroglio sentimental qui finira par coûter la vie à l’un d’entre eux.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : HBO Max

DTF St. Louis figure parmi les titres les plus populaires de HBO Max à l'échelle mondiale quelques semaines après son épisode final. C'est sans doute aussi la série HBO Max idéale, car elle est violente, bizarre et extrêmement adulte. Le genre de série que l'on commence et termine dans la même journée, avant d'en parler à ses amis.

La série a été bien accueillie par la critique et affiche actuellement une note de 87 % sur Rotten Tomatoes. Aidan Kelley, de Collider, a salué les performances des acteurs principaux et l’humour noir de la série, écrivant :

« Dans l’ensemble, DTF St. Louis est une nouvelle mini-série au scénario incisif et captivante du début à la fin, dont HBO peut être fière. »

Tout le monde n’a pas été totalement convaincu par ce que le créateur essayait de faire, mais la réaction générale a été très positive, en particulier envers le casting. Et rien que pour ça, la série vaut le coup d'œil.