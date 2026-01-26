« Quel pied ! » : les spectateurs adorent cette série médicale de HBO Max numéro 1 dans le monde

Elle revient pour une saison 2 et les spectateurs ont répondu présent. Cette série médicale fait un carton partout dans le monde avec des critiques très élogieuses.

La série phare du moment

Lâchons pour cette fois Netflix et allons faire un tour du côté de HBO Max. La plateforme de Warner Bros. possède un sacré catalogue. Cet automne, c’est une série d’horreur qui a rencontré un immense succès sur la plateforme. Ce week-end, c’est un spin-off de Game of Thrones qui s’est octroyé la première place.

Mais une semaine avant cette dernière, c’est une série médicale, qui rafle actuellement tout aux cérémonies de récompenses, qui a fait grand bruit. Il faut dire qu’elle revenait pour une deuxième saison un an après une saison 1 à succès.

Crédit photo : HBO Max

Il s’agit de The Pitt, la série adorée du moment. Portée par Noah Wyle (le docteur John Carter d’Urgences), The Pitt raconte en temps réel le service des urgences dans un hôpital : « Dans l'Amérique d'aujourd'hui, les professionnels de la santé sont confrontés à de nombreux défis au sein d'un hôpital de Pittsburgh, en Pennsylvanie », renseigne le synopsis d’Allociné.

The Pitt, la série adorée des spectateurs partout dans le monde

Crédit photo : HBO Max

La particularité de The Pitt réside dans sa narration. Tout comme 24 Heures chrono, la série raconte une heure d’une journée aux urgences sur un épisode. La saison en compte quinze en tout. Quinze épisodes intenses où se mêlent émotions et suspense.

Cette façon de faire, ainsi que ses personnages attachants, font de The Pitt la série numéro un dans le monde. Très appréciée outre-Atlantique, elle s’est classée en première place à travers le globe, dont la France, dès sa sortie le 18 janvier dernier, selon Flixpatrol. Dix jours après, elle occupe toujours le Top 3 dans de nombreux pays.

Tout le monde succombe à The Pitt, comme en témoigne les internautes sur Allociné qui lui ont attribué la note de 4,3/ 5 :

« On rentre dans le vif du sujet, la vie infernale du personnel hospitalier des urgences, et son lot d'émotions qui va avec [...] Une très grande série selon moi » ; « C'est sincère et sans superflus tout en restant hyper réaliste » ; « The Pitt est l’une des belles surprises de cette année » ; « La grosse claque... je ne suis pas un adepte des séries médicales [...] et pourtant The Pitt a réussi l'immense exploit de m'accrocher de la 1ère à la dernière minute » ; « Mais quel pied cette série ! », s’enthousiasment les internautes.

Sur Rotten Tomatoes, The Pitt récolte l’excellent score de 96% et au vu des commentaires, on comprend pourquoi. Vous risquez bien de ne pas rester insensible à The Pitt et ses aventures tumultueuses au service des urgences. Rendez-vous sur Max ou Canal+.