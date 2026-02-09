Ce documentaire glaçant dont l'histoire vraie a défrayé la chronique est numéro 1 sur Netflix et terrifie des spectateurs

Les documentaires true crime retraçant une enquête policière font souvent fureur. Cette fois-ci, direction Netflix où le petit dernier fascine les spectateurs tout autant qu’il les divise.

Netflix dévoile un documentaire glaçant qui cartonne

Sur Netflix, les documentaires ne manquent pas. Le dernier en date, produit par une star d’Hollywood, a fasciné les spectateurs de la plateforme. En voici un autre qui pourrait lui piquer la place de numéro un dans le classement.

Crédit photo : Netflix

Il raconte une affaire qui a défrayé la chronique au Royaume-Uni en 2015. Celle d’une jeune infirmière dans Lucy Letby, au cœur de l’enquête. Alors qu’elle travaillait au Countess of Chester Hospital, plusieurs nourrissons sont décédés dans des circonstances étranges en l’espace d’un an. L’établissement avait du mal à expliquer la raison, mais très vite, l’affaire a mené à Lucy Letby, la seule infirmière qui s’occupait des nourrissons décédés.

L’enquête a révélé que les nourrissons avaient tous subi les mêmes sévices : suralimentation, agressions physiques et injections d’air ou d’insuline. Le procès, retentissant outre-Manche, s’est déroulé entre octobre 2022 et août 2023. La jeune femme était accusée du meurtre de sept bébés et de tentative d’assassinat sur six autres.

Un documentaire qui divise les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Comme très souvent sur Netflix, les documentaires retraçant les true crimes cartonnent auprès du public. Depuis sa sortie le 4 février dernier, Lucy Letby, au cœur de l'enquête, est entré dans le top 10 Netflix, selon les données de FlixPatrol. Le documentaire britannique atteint même la première dans plusieurs pays, dont le sien, le Royaume-Uni.

Certaines critiques, à l’instar du Daily Telegraph sont emballées par le documentaire à qui le média attribue la note de 3/5 : « Il offre un aperçu fascinant de l'enquête policière et du traitement réservé à la principale suspecte. »

Pour The Guardian, « l'enquête sur Lucy Letby ne se distingue pas par son souci du détail », mais plutôt par sa « narration plus globale et plus émotionnelle. »

En revanche, les spectateurs de Lucy Letby, au cœur de l'enquête, sont nombreux à ne pas avoir apprécié l’utilisation d’images générées par l’intelligence artificielle dans le programme. « Impossible de me concentrer à cause de la mauvaise utilisation de l'IA », regrette cette internaute sur Rotten Tomatoes. Un autre ajoute qu’il n’a même pas pu aller au bout à cause de cela.

