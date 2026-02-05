Ce film d'horreur méconnu cartonne, il est n°1 sur HBO Max dans plus de 20 pays !

Par |

Image tirée du film The Damned

Sorti en 2025, ce film d’horreur méconnu cartonne sur HBO Max, où il occupe la première place dans une dizaine de pays.

Les contenus passionnants ne manquent pas sur les plateformes de streaming en ce début d’année.

Parmi les programmes les plus regardés en ce moment, on peut citer ce biopic français classé numéro 1 sur Netflix, ce drame historique polonais qui a ému les spectateurs, ou encore cette série haletante disponible sur Paramount+.

Un couple qui regarde un film Crédit Photo : iStock

Depuis quelques jours, un long-métrage méconnu suscite un regain d’interêt sur HBO Max. Celui-ci occupe désormais la première place du top 10 des films les populaires de la plateforme dans une dizaine pays d’Amérique du Sud.

Une intrigue captivante

Ce film d’horreur folklorique, signé Thordur Palsson, est sorti dans les salles obscures américaines le 3 janvier 2025. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fiction réunit tous les ingrédients pour vous faire frissonner.

Le pitch ? L’intrigue prend place au XIXe siècle, et tourne autour d’une jeune veuve nommée Eva (incarnée par l’actrice australienne Odessa Young), qui gère un poste de pêche isolé en Islande.

Image tirée du film The DamnedCrédit Photo : Vertical

Alors que la jeune femme et son équipage tentent de survivre à un hiver extrêmement rigoureux, ils assistent au naufrage d’un baleinier inconnu au large des côtes.

Eva est alors confrontée à un dilemme impossible : sauver les naufragés ou survivre à l'hiver avec les derniers vivres qui lui restent.

Un film d’horreur qui divise

Vous avez trouvé ? Il s’agit du film The Damned. Présenté en avant-première mondiale au Festival du film de Tribeca le 6 juin 2024, le long-métrage a reçu des critiques presse positives.

The Damned a en effet récolté la note de 90% sur Rotten Tomatoes. Parmi les critiques les plus enthousiastes, on retrouve celle du Irish Time, qui a attribué au film 3,5/5 étoiles.

« The Damned est porté par la suspicion, une atmosphère envoûtante et des paysages inoubliables (…) », a écrit le quotidien irlandais.

Image tirée du film The DamnedCrédit Photo : Vertical

En revanche, les avis sont plus mitigés chez les spectateurs, qui regrettent un rythme trop lent et une écriture bâclée. Néanmoins, ils saluent la réalisation léchée et la photographie envoutante. Une chose est sûre : The Damned est à voir pour se faire son propre avis. Cette œuvre est disponible à la location VOD ou en streaming sur PrimeVideo.

Source : FlixPatrol
Film Netflix

