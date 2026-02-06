Cette mini-série d'espionnage cartonne sur Netflix, les spectateurs la dévorent en une journée

Vous ne savez quoi regarder ce week-end sur Netflix ? Voici la série parfaite à dévorer en une seule journée.

Le catalogue de Netflix regorge de nouveautés. Parmi ces programmes, certains sortent du lot et cartonnent auprès des spectateurs.

C’est notamment le cas de cette série « coup de cœur », qui occupe la première place des contenus les plus regardés en ce moment. On peut aussi citer ce documentaire noté 98% qui captive les spectateurs.

Crédit Photo : Netflix

Une série d’espionnage fait une entrée fracassante sur Netflix

Ce jeudi 5 février, une mini-série a fait son apparition sur la plateforme de streaming. 24 heures seulement après sa sortie, ce show télévisé s’est installé dans le top 10 Netflix France.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette œuvre est à binge-watcher en un week-end tant elle est haletante et prenante.

Composé de six épisodes d’une durée comprise entre 49 et 58 minutes, ce thriller d’espionnage nous vient tout droit d’Allemagne. Le pitch ?

Cette fiction met en scène Simon et Meret Schäfer, deux anciens espions mariés qui mènent une vie tranquille à Berlin. Quand le passé les rattrape, les ex-agents sont contraints de reprendre du service. Alors que le couple affronte ses vieux ennemis, celui-ci est confronté à un autre problème : se dire la vérité.

Crédit Photo : Netflix

Une histoire captivante

Vous avez trouvé ? Il s’agit de la série Unfamiliar. Cette nouvelle production est saluée par la critique pour son histoire captivante, ses personnages complexes, et son intrigue bien ficelée.

« Unfamiliar se déroule comme un voyage parfait, sans interruption, du début à la fin », souligne le site spécialisé Screen Rant.

Le média rappelle que les mini-séries policières sont « idéales pour un marathon télévisuel, car les spectateurs peuvent obtenir les réponses à des rebondissements époustouflants et à des mystères soigneusement construits le soir même ». Il ajoute :

« Unfamiliar mérite d'être vu pour sa déconstruction des personnages principaux et l'intensité de son récit ».

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire ! Tous les épisodes d’Unfamiliar sont disponibles sur Netflix.