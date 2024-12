Cet acteur de Scènes de ménages a perdu sa femme à cause de la série

Il cartonne depuis presque dix ans dans Scènes de ménages. Pourtant, la série a été à l’origine de sa séparation avec sa femme.

Il fait les beaux jours de Scènes de ménages depuis sa première apparition en 2015. Le duo qu’il forme avec sa comparse Amélie Etasse fait partie des incontournables de la série à succès de M6. Si côté télévision, c’est une franche réussite, il n’en a pas été de même côté vie privée.

Grégoire Bonnet, l’interprète de Philippe, le pharmacien, a accepté de se confier sur l’impact qu’avait eu Scènes de ménages sur sa vie personnelle. Dans l’émission Censuré de Télépro (diffusée sur Facebook), le comédien que l’on a aussi vu dans la série médicale Nina sur France 2 a raconté avoir fait passer sa carrière avant sa famille.

« J’ai commencé à être récurrent dans Nina et Scènes de ménages en même temps et j’étais au théâtre le soir. Cela m’a valu une séparation », a-t-il lancé au journaliste, David Barbet. Ce dernier lui a alors fait remarquer que cette décision lui avait « coûté cher ». Ce à quoi Grégoire Bonnet a répondu, non sans humour, « ouais, mais j’ai gagné pas mal ».

Sa carrière l’a éloignée de sa famille

Le comédien a donc eu un emploi du temps chargé entre deux séries à succès à la télévision et le théâtre. Même si Scènes de ménages l’a éloigné de sa famille, Grégoire Bonnet l’assure, il reste en très bon terme avec la mère de sa fille.

Aujourd’hui, la page est tournée et Grégoire Bonnet a trouvé « la bonne personne ». Cependant, il l’avoue, il vit « un peu en ermite » dans son appartement parisien. En effet, le comédien et sa compagne préfèrent vivre séparément : « Elle a deux enfants et moi, les enfants des autres… Je les adore, mais il y a une implication, un engagement, un déménagement. En fait, je suis devenu très flemmard je crois », admet-il.

Grégoire Bonnet indique apprécier vivre seul. Même si cela était difficile au début, il est maintenant habitué à vivre de cette façon, et ce n’est pas pour lui déplaire : « Être chez soi, peinard, seul, c’est un luxe ».