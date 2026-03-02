Cette série très attendue de Spielberg rend accros les spectateurs avant même sa sortie sur Netflix

Une nouvelle série particulière va bientôt être disponible sur Netflix et fait étonnant : elle fait déjà le buzz bien avant sa sortie.

Une mini-série particulière va bientôt sortir sur Netflix, et elle risque de ravir les passionnés d'histoire.

Il s’agit d'un documentaire produit par Steven Spielberg, sous la forme d'une mini-série. Connu pour avoir réalisé les célèbres “Jurassic Park”, Steven Spielberg fait un retour dans le monde des dinosaures, avec un ton plus sérieux.

Un documentaire sur les dinosaures

Baptisé “Les Dinosaures”, ce documentaire sera narré par la voix reconnaissable de Morgan Freeman. Alors que le mystère sur l’origine de l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures a été résolu, le programme va “retracer l’ascension et la chute de créatures allant du Marasuchus au T. rex, avec des effets visuels conçus pour raviver l'émerveillement suscité par Jurassic Park”, comme l’indique 3DVF.

Les effets visuels seront créés par Amblin Entertainement ainsi que Keith Scholey et Alastair Fothergill, connus pour avoir réalisé le documentaire très célèbre et acclamé “Notre Planète”. La série sera composée de quatre épisodes d’environ 60 minutes chacun, comme le raporte le site Jeuxvideo.com.

Une bande-annonce spectaculaire

Une première bande-annonce est sortie le 5 février dernier et a suscité un vrai engouement. Le teaser a été vu plus de 12 millions de fois sur YouTube et a dépassé de grands succès de Netflix comme les “Bridgerton” ou “The Night Agent”, dont la saison 3 a fait un véritable carton sur la plateforme.

Il faudra patienter encore quelques jours avant de découvrir ce documentaire qui s’annonce prometteur puisque “Les Dinosaures” sera disponible sur Netflix le 8 mars prochain.