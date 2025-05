Cette nouvelle série Netflix notée 10/10 fait hurler de rire les spectateurs qui regardent tous les épisodes en boucle

Jeudi 1er mai, une nouvelle comédie est sortie sur Netflix et elle fait déjà un carton. Ravis, les spectateurs demandent déjà la création d’une deuxième saison.

Vous cherchez un nouveau programme à regarder sur Netflix ? Il existe plusieurs films et séries disponibles sur la plateforme qui devraient vous plaire. C’est le cas de ce film allemand devenu numéro 1 sur Netflix, ou encore de cette série au final parfait qui a mis tous les fans d’accord.

Mais ce jeudi 1er mai, une nouvelle comédie est sortie sur Netflix, et elle pourrait détrôner tous les autres programmes. Il s’agit de “The Four Seasons”, une comédie créée par la comédienne américaine Tina Fey. L’histoire suit trois couples mariés qui passent leurs vacances ensemble à New York. Cependant, l’un des couples va divorcer, ce qui va inciter les autres à reconsidérer leur vie amoureuse.

Crédit photo : Netflix

Une série qui ravit les fans

Cette série est basée sur la comédie romantique de 1981 du même nom. Dans cette nouvelle adaptation, on retrouve au casting Tina Fey, Steve Carell et Colman Domingo. Avec son humour décapant et son originalité, ce programme devrait vous plaire. Il a déjà conquis de nombreux spectateurs, qui réclament une suite.

“The Four Seasons était une série tellement bonne, amusante et bien écrite ! J’ai besoin qu’ils donnent leur feu vert immédiat à la saison 2”, “Tina Fey et toute la troupe ont mon coeur !”, “The Four Seasons sur Netflix est absolument géniale ! Une bonne comédie après une longue période”, ont affirmé les spectateurs, selon des propos relayés par le Daily Mail.

Crédit photo : Netflix

Cette comédie pleine d’humour transmet également un message plus profond. Bien qu’elle parle de divorce, elle ne devrait pas vous influencer dans votre vie sentimentale, à l’inverse de cette comédie romantique diffusée sur Netflix, qui pousse les spectatrices à quitter leur petit ami. Ainsi, n’hésitez pas à découvrir ce programme pour passer une excellente soirée.