Cette nouvelle série policière notée 94% fait un carton sur Netflix, les fans sont sous le choc après le final

En à peine quelques jours, les spectateurs ont dévoré cette série qui mélange action et thriller. Le final bouleversant a laissé les fans dans une attente insoutenable.

Comme souvent sur Netflix, des films et séries tirent leur épingle du jeu. Après ce film d’action parfait pour Noël dont nous vous parlions, c’est une série lancée le 5 décembre dernier sur la plateforme qui cartonne dans le monde entier. Elle a, par exemple, obtenu le très beau score de 94% d'opinions favorables sur Rotten Tomatoes.

Difficile de passer à côté tant tout le monde en parle. Cette série, c’est Black Doves, un thriller d’espionnage porté par Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) et Ben Whishaw (Paddington, Skyfall). Mais surtout, cette mini-série en six épisodes est créée par Joe Barton à qui l’on doit Tchernobyl et Gangs of London.

Voici comment Netflix résume Black Doves sur son site : « Une espionne se faisant passer pour la femme d'un politicien apprend que son amant a été tué. Un vieil ami assassin décide alors de l'aider dans sa quête de vérité… et de vengeance ». Tous les arguments sont là pour attirer le plus grand monde. Et le pari est réussi.

Un cadeau de Noël avant l’heure sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Quelques heures seulement après sa mise en ligne, Black Doves s’est classée troisième du Top 10 des séries les plus vues de Netflix. Mieux, la série a effectué le 4ème meilleur lancement de l’année pour une nouvelle série. Les spectateurs sont au rendez-vous et sont restés scotchés aux aventures sanglantes de Helen et Sam.

Face à tant de succès, Netflix a réservé une petite surprise avant Noël. Vendredi 20 décembre, la plateforme au N rouge a annoncé que Black Doves aurait le droit à une saison 2. Ce sont ses deux interprètes stars, Keira Knightley et Ben Whishaw qui ont dévoilé la bonne nouvelle dans une vidéo promotionnelle. Il n’en fallait pas plus pour que les fans sautent de joie :

« J'ai dévoré la première, j'ai hâte pour la deuxième » ; « Tant mieux, j'ai bien aimé l'action, le décor et l'actrice Keira Knightley » ; « Les miracles arrivent alors... Ça sent que c’est bientôt Noël », se sont réjouis les internautes en nombre.

Cependant, les spectateurs devront prendre leur mal en patience. Le final de Black Doves s’est terminé sur un mélange de rebondissements et d’émotions, laissant les fans impatients. Par ailleurs, aucune date de sortie n’a pour l’instant été dévoilée. On sait toutefois que le tournage commencera en 2025 pour une sortie certainement programmée l’année suivante. Si vous ne pouvez attendre jusque-là, vous pouvez toujours revoir la saison une Black Doves sur Netflix.