Netflix augmente encore ses tarifs de 2 euros par mois, mauvaise nouvelle pour les abonnes français ?

Après les Etats-Unis au mois de mars, Netflix a décidé d’augmenter les tarifs de ses abonnements en Allemagne. Scheiße !

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix qui résident… en Allemagne. La plateforme américaine de streaming augmente ses tarifs en cette fin d’année 2026, laissant craindre que le même phénomène puisse arriver en France.

Déjà, en mars 2026, ce sont aux États-Unis que Netflix avait décidé de modifier ses tarifs d'abonnement. L'offre avec pub est passée de 7,99 à 8,99 dollars (environ 8,30 euros). Le Standard monte de 17,99 à 19,99 dollars (18,50 euros) et le Premium de 24,99 à 26,99 dollars (25 euros). Les suppléments "membre supplémentaire" y coûtent désormais 7,99 dollars avec pub (7,40 euros) et 9,99 dollars sans pub (9,20 euros).

En Allemagne, la dernière augmentation des tarifs remontait au mois d’avril 2024. À peine deux ans plus tard, chaque abonnement va grimper de deux euros par mois. Sur Reddit, les internautes expriment déjà leur ras le bol, rappelant que le Standard coûte désormais autant que l'ancien Premium.

Crédit photo : Netflix

En Allemagne, le Standard avec pub coûte désormais 6,99 euros par mois. L'Abonnement Netflix Standard passe à 15,99 euros et l'Abonnement Netflix Premium à 21,99 euros, soit 2 euros de plus qu'avant sur chaque palier. Les options "membre supplémentaire" montent également à 4,99 euros dans l'offre avec pub et 5,99 euros sur les formules Standard et Premium.

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Les premiers touchés sont les clients facturés directement par Netflix dans les pays déjà concernés : États Unis, Allemagne, Autriche. Si vous vivez dans ces zones et utilisez la fonction "membre supplémentaire", la facture grimpe doublement, avec un abonnement plus cher et un supplément lui aussi revalorisé.

Une augmentation bientôt en France ?

Les abonnés qui passent par une box Free, Orange, SFR ou un pack Canal plus sont, eux, un peu amortis. Le prix du bouquet peut rester stable quelques mois, même si la part reversée à Netflix augmente en coulisses. Mais rien ne garantit que ces offres resteront épargnées à long terme, surtout dans un contexte où toutes les plateformes de streaming ajustent leurs tarifs à la hausse.

Crédit photo : Netflix

En France, les tarifs n'ont pas bougé en 2026 pour l'instant. Selon Selectra, la grille reste à 7,99 euros pour la formule Standard avec pub, 14,99 euros pour l'Abonnement Netflix Standard et 21,99 euros pour l'Abonnement Netflix Premium, avec un membre supplémentaire facturé 5,99 ou 6,99 euros selon l'offre. La dernière hausse date d'avril 2025, portant à quatre le nombre d'augmentations en six ans.

L'historique reste inquiétant pour le pouvoir d'achat. En 2025, Netflix avait relevé ses prix aux États-Unis, puis en France environ trois mois plus tard. La plateforme de co abonnement Sharesub estime que le Premium français pourrait monter à 23,99 euros et souligne via son Indice Netflix que la France fait déjà partie des pays les plus chers d'Europe. Ce n'est qu'un scénario, mais un point reste sûr : en cas de hausse, vous pouvez refuser et résilier comme en Allemagne, où le consentement est obligatoire.