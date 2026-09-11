104 millions de vues en 6 épisodes : ce thriller Netflix avec Tessa Thompson devient la série la plus regardée du premier semestre 2026, devant Bridgerton

Le thriller Netflix His & Hers, avec Tessa Thompson, cumule 104 millions de vues en 6 épisodes et devance Bridgerton sur le premier semestre 2026.

104 millions de vues en seulement six épisodes : His & Hers, le thriller psychologique porté par Tessa Thompson et Jon Bernthal, termine le premier semestre 2026 en tête du classement mondial des séries Netflix les plus regardées. Elle devance de justesse la saison 4 de Bridgerton, à 100,2 millions de vues sur la même période.

Un couple séparé au cœur d'une enquête pour meurtre

Adaptée du roman du même nom d'Alice Feeney, publié en 2020, la mini-série suit Anna Andrews (Tessa Thompson), journaliste, qui retourne dans sa ville natale de Dahlonega, en Géorgie, après la découverte du corps d'une femme. Sur place, elle retrouve Jack Harper (Jon Bernthal), l'inspecteur chargé de l'enquête, avec qui elle a été mariée. Chacun commence vite à soupçonner l'autre.

Mise en ligne le 8 janvier 2026, la série avait immédiatement séduit les abonnés. Nous vous en parlions dès les premiers jours : His & Hers avait déjà grimpé en tête du Top 10 Netflix, portée par le duo formé par Tessa Thompson et Jon Bernthal.

« Il y a toujours au moins deux versions de chaque histoire, la sienne et la mienne, la nôtre et la leur, celle de lui et celle d'elle, ce qui veut dire que quelqu'un ment forcément. »

Cette réplique d'Anna, prononcée dans la série et reprise par Tessa Thompson lors d'une interview accordée à la radio publique américaine NPR (traduite de l'anglais), résume tout le principe de His & Hers : deux versions d'un même crime, racontées par deux narrateurs à qui l'on ne peut pas vraiment faire confiance.

104 millions de vues, devant Bridgerton

Selon le bilan officiel « What We Watched » publié par Netflix, His & Hers termine la période janvier-juin 2026 à la première place des séries les plus regardées, avec 104 millions de vues. Un score qui devance de peu la saison 4 de Bridgerton (100,2 millions), seule autre série à avoir franchi la barre des 100 millions de vues sur ce semestre. Pour donner une idée de l'écart, la série classée dixième de ce même palmarès, la saison 3 de The Night Agent, plafonne à 36,1 millions de vues, presque trois fois moins que His & Hers.

Sur l'ensemble du semestre, les abonnés Netflix ont cumulé 97 milliards d'heures de visionnage au total, un record pour la plateforme.

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Une histoire pensée pour rester unique

Mauvaise nouvelle pour les curieux qui espéreraient une suite : il n'y en aura pas. Le roman d'Alice Feeney a été écrit comme une histoire autonome, et la série a été pensée dès le départ pour tenir en six épisodes. Malgré le succès, aucune saison 2 n'est donc prévue.