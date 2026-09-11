Partie de la 5ᵉ place à son lancement, cette romance coréenne avec Jung Hae-in devient en une semaine la série non-anglophone la plus regardée au monde sur Netflix

Partie de la 5ᵉ place, la romance coréenne Our Sticky Love avec Jung Hae-in devient en une semaine la série non-anglophone la plus vue au monde sur Netflix.

Elle n'avait rien d'une évidence à son lancement. Mise en ligne le 7 août sur Netflix, la série coréenne Our Sticky Love a pourtant réussi, en l'espace d'une semaine, à devenir la série non-anglophone la plus regardée au monde sur la plateforme, avec 7,5 millions de vues et une place de numéro un dans une vingtaine de pays.

Une procureure amnésique et un faux petit ami qui n'est pas tout à fait un inconnu

Our Sticky Love suit Go Eun-sae (Ha Young), une procureure ambitieuse qui perd la mémoire en pleine enquête sur un réseau criminel dirigé par le mafieux Baek Sang-gil. À son réveil, elle croise la route de Jang Tae-ha (Jung Hae-in), un ancien boxeur reconverti en coach dans un petit village. Ce dernier prétend être son petit ami : en réalité, il l'a reconnue comme son premier amour, et préfère mentir plutôt que de la laisser sans protection alors qu'elle ne se souvient plus de rien. Autour de ce mensonge de départ, les douze épisodes, d'environ 50 à 65 minutes chacun, mêlent comédie romantique, chronique villageoise et intrigue de gangsters.

Un casting qui devrait rappeler quelque chose

Le duo principal n'est pas inconnu des amateurs de séries coréennes. Jung Hae-in a notamment été révélé dans D.P. et Snowdrop, avant de tenir le premier rôle de Love Next Door en 2024. Ha Young, elle, confirme ici sa capacité à porter un rôle principal. Mais c'est surtout un second rôle qui devrait faire tilt : Heo Sung-tae, qui incarne un personnage lié au clan mafieux de la série, n'est autre que l'acteur du terrifiant Jang Deok-su dans la première saison de Squid Game.

Après le carton mondial de Teach You a Lesson en juin dernier, c'est donc un nouveau K-drama qui s'impose sur Netflix, mais dans un registre opposé : la romance plutôt que l'action pure.

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De la 5ᵉ à la 1ʳᵉ place mondiale en une semaine

À son arrivée, la série démarre pourtant sans bruit : environ 3,3 millions de vues et une cinquième place au classement Netflix des séries non-anglophones. Une semaine plus tard, elle grimpe à 7,5 millions de vues et prend la première place mondiale de ce même classement, avec un Top 10 dans plus de 80 pays et la tête du classement dans une vingtaine d'entre eux, dont la Corée du Sud, le Brésil, l'Indonésie et Singapour.

Petit détail qui amuse les fans les plus attentifs : le titre coréen original, 이런 엿 같은 사랑, se traduit littéralement par quelque chose comme « ce satané amour ». Netflix lui a préféré, pour l'international, un titre plus doux : Our Sticky Love.

« Ce drama apporte de la fraîcheur par l'ambiance et l'attachement entre les villageois. »

C'est ce qu'a écrit un internaute sur SensCritique, où la série cumule des avis contrastés mais globalement positifs. Sur AlloCiné, une spectatrice la recommande comme un « excellent anti-dépresseur ». D'autres avis sont plus mitigés, reprochant à la série des ficelles scénaristiques classiques du genre. Mais entre bouche-à-oreille et curiosité pour le nouveau rôle de Heo Sung-tae, le public a largement tranché en la faisant grimper en tête des classements.

Our Sticky Love est disponible dans son intégralité sur Netflix.