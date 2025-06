Cette série est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont conquis

Vous cherchez une nouvelle série à regarder sur Netflix ? Ce programme, qui oscille entre la comédie et le drame, devrait vous plaire.

Quand on ne sait pas quoi regarder à la télévision, on peut toujours trouver une idée sur Netflix. En effet, la plateforme de streaming regroupe de nombreux programmes pour tous les goûts. Actuellement, plusieurs séries font sensation comme “Black Sails” qui cartonne sur Netflix, ou encore la mini-série "Adolescence", qui a détrôné “Stranger Things”.

Si vous cherchez un programme bourré d’humour avec des personnages attachants, ne manquez pas “Ginny & Georgia”. Il s’agit de l’une des séries phares de Netflix qui est très populaire et fait l’unanimité chez les fans.

Crédit photo : Netflix

Une série numéro 1 sur Netflix

La première saison de “Ginny & Georgia” a été diffusée en février 2021 sur Netflix. Comme le précise Jeux Vidéo, ce programme oscille entre le drame et la comédie et aborde les relations tumultueuses entre une mère et sa fille. On suit le parcours de Ginny Miller, jouée par Antonia Gentry, une adolescente de 15 ans qui vit avec sa mère Georgia, incarnée par Brianne Howey. Après avoir déménagé toute sa vie, cette dernière a enfin décidé de se poser, pour permettre à sa fille de mener sa vie d’adolescente en toute tranquillité. Cependant, les secrets du passé de Georgia vont vite remonter à la surface.

Crédit photo : Netflix

Avec son intrigue complexe et ses personnages attachants, cette série Netflix a conquis les spectateurs et a battu des records d’audience. La première saison de la série a été vue par 52 millions d’abonnés dans les 28 jours qui ont suivi sa sortie. Au total, cela équivaut à 381 millions d’heures de visionnage à travers le monde.

La troisième saison de “Ginny & Georgia” est sortie le 5 juin dernier et s’est placée numéro 1 sur Netflix. N’hésitez pas à la regarder car en plus de découvrir des personnages attachants, la troisième série fait un petit clin d’oeil à la France, et notamment à la Bretagne !