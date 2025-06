Cette nouvelle série Netflix phénomène détrône « Stranger Things » et devient la 2ème plus vue de tous les temps

Sur Netflix, les abonnés attendent de pied ferme l’ultime saison de Stranger Things, annoncée pour la fin de l’année. Pendant ce temps, une autre série phénomène de la plateforme est venue la dépasser au classement des séries anglophones les plus regardées.

Qu'adviendra-t-il d’Eleven, Mike, Dustin et du reste de la bande d’Hawkins ? Le 25 novembre prochain, la cinquième et dernière saison de Stranger Things sera enfin diffusée, et ce trois ans après la quatrième saison. Une quatrième saison particulièrement plébiscitée par les abonnées sur Netflix puisqu’elle a cumulé 140,7 millions de vues.

Une statistique qui lui permet d’ailleurs d’être parmi les séries anglophones les plus regardées sur Netflix. Ce classement est, par ailleurs, dominé allègrement par la série “Mercredi” qui comptabilise 252 millions de vues.

Crédit photo : Netflix

Désormais, c’est une autre série qui vient se mêler à la lutte dans ce classement, se plaçant à la seconde place et dépassant ainsi la saison 4 de Stranger Things.

Une série coup de poing !

Il s’agit de la mini-série britannique Adolescence, qui a fait sensation lors de sa sortie le 13 mars dernier. Tournée en plan-séquence pour une immersion totale, "Adolescence" raconte le basculement brutal du quotidien d'une famille britannique lorsque leur fils de 13 ans, Jamie Miller, est accusé du meurtre d'une camarade de classe.

Crédit photo : Netflix

L'ambition formelle de la série, de dénoncer l'influence de la masculinité toxique sur les réseaux sociaux, a séduit les critiques comme le public, amplifiant son effet de choc, devenant un phénomène de société en Grande-Bretagne.

Crédit photo : Netflix

Près de quatre mois après sa sortie, la série cumule désormais 141,2 millions de vues sur Netflix, soit légèrement plus que la saison 4 de Stranger Things. L’avenir nous dira si Adolescence réussira à garder sa seconde place dans ce classement lorsque Stranger Things délivrera enfin son final grandiose, attendu depuis trois ans.