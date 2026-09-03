Dave Bautista dévoile son incroyable transformation physique pour incarner Kratos dans la série « God of War »

Recruté au pied levé pour incarner Kratos dans la série “God of War”, Dave Bautista a dû mettre les bouchées doubles pour reprendre du muscle le plus vite possible. À 57 ans, l’ancien catcheur a retrouvé de son volume.

Faire de la musculation, pour Dave Bautista, c’est comme “faire du vélo”, ça ne s’oublie pas. Tel est le crédo de l’acteur, écrit sur sa dernière publication sur les réseaux sociaux montrant sa nouvelle métamorphose physique.

Une transformation qui ressemble à un retour aux sources pour l’ancien catcheur, après avoir fait pourtant le choix de perdre 34 kilos pour donner une nouvelle évolution à sa carrière avec un physique moins musclé.

Il y a deux semaines, on apprenait effectivement que Dave Bautista allait remplacer Ryan Hurst pour incarner le personnage de Kratos dans la série “God of War” inspirée du jeu vidéo. La blessure de Ryan Hurst, sur le tournage de la série, a complètement mis le projet à l’arrêt, pressant la production à trouver un remplaçant pour éviter les pertes financières causées par le retard.

Ainsi, depuis quelques semaines, Dave Bautista s'entraîne d'arrache-pied pour se préparer à incarner Kratos. L'ancienne star de la WWE, que les cinéphiles connaissent sous le nom de Drax dans « Les Gardiens de la Galaxie », s'est exprimé sur Instagram pour faire le point sur sa préparation physique en vue de la prochaine série live-action « God of War ».

« 3ème semaine de reprise de l'entraînement en musculation. Encore 2 mois pour atteindre le niveau requis. Comme faire du vélo ! LFG ! »

La suite après cette vidéo Dave Bautista shows off his training to play Kratos in the live-action ‘GOD OF WAR’ series.



“3rd week in to weight training again. 2 more months to get to where I need to be. Like ridin a bike! LFG!” pic.twitter.com/Oy26Bxs2gZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 3, 2026

Quand le tournage va-t-il reprendre ?

Dave Bautista estime avoir parcouru environ un tiers du chemin qui le mènera à l’apparence imposante et musclée de Kratos, le personnage rendu célèbre par la franchise de jeux vidéo « God of War » de Sony.

Ce n'est pas la première fois que Dave Bautista subit une transformation physique radicale pour un rôle. Il avait déjà pris beaucoup de masse pour incarner Leonard dans Knock At The Cabin de M. Night Shyamalan, avant de perdre une grande partie de cette masse musculaire une fois le tournage terminé.

Crédit photo : Instagram / Dave Bautista

Aujourd'hui, il semble qu'il reprenne du volume, suivant un parcours physique similaire à celui que Ryan Hurst aurait suivi avant que sa blessure n'entraîne le remplacement de l'acteur. Selon les bruits de couloir, la production de la série devait reprendre à la mi-octobre. Cependant, la déclaration de Bautista lui-même, selon laquelle il lui faut encore « deux mois » pour être prêt, laisse penser que la reprise aura plutôt lieu fin octobre ou début novembre.

Produite pour Prime Video, la série adapte l’histoire racontée dans le jeu God of War de Sony sorti en 2018 et dans sa suite de 2022, God of War Ragnarök, retraçant la relation entre Kratos et son fils, Atreus, alors que le duo parcourt l’univers de la mythologie nordique.