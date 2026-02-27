God of War : une première photo dévoilée pour la série Prime Video !

Photo officielle de la série God of War

Le géant du streaming Amazon Prime Video prépare actuellement une série live-action inspirée des célèbres jeux vidéo God of War. Voici ce que l’on sait !

Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe ! Après The Last of UsFallout et Tomb Raiderune autre licence prisée par les joueurs va être transposée sous la forme d’une série télévisée.

Une série God of War en préparation

Amazon Prime Video va s’attaquer à God of War, et plus spécifiquement à l’épisode sorti en 2018 qui relatait le voyage de Kratos, bien des années après ses déboires épiques face au dieux de la mythologie grecque, en compagnie de son fils Atreus.

Affiche God of WarCrédit Photo : Prime Video

Tous deux s’en vont traverser les terres nordiques afin de disperser les cendres de la mère d’Atreus, après avoir fait la connaissance musclée de Baldur. Un opus plébiscité aussi bien par les joueurs que par la critique ayant reçu une suite directe, God Of War : Ragnarok, en 2022.

God of WarCrédit Photo : PlayStation

Le casting dévoilé

Selon plusieurs médias spécialisés, le showrunner Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) et le réalisateur Frederick E.O. Toye (Shōgun) seront aux commandes de ce projet.

La première partie du tournage se déroulera à Vancouver au cours de l’année 2026. Alors qu’aucune date de sortie officielle n’a été communiquée, deux saisons ont déjà été commandées.

Vous l’aurez compris ! Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir cette série qui s’annonce épique. En attendant, le compte X de Prime Video a dévoilé ce vendredi 27 février une première image montrant Kratos et Atreus.

Côté casting, plusieurs noms ont été annoncés. L’acteur Ryan Hurst (Sons of Anarchy) prêtera ses traits à Kratos, tandis que le jeune comédien Callum Vinson se glissera dans la peau d’Atreus.

Le gardien du pont Bifröst sera interprété par Max Parker, et Thor par Ólafur Darri Ólafsson. La déesse Sif sera jouée par l’actrice Teresa Palmer, alors que le dieu Odin sera incarné par Mandy Patinkin.

OdinCrédit Photo : PlayStation

En début de semaine, The Hollywood Reporter a révélé l’interprète de Baldur, le grand méchant de l’histoire. Le rôle a été confié au Britannique Ed Skrein, vu dans Deadpool, Alita: Battle Angel et Jurassic World : Renaissance.

