«À couper le souffle» : les spectateurs accros à cette série policière Netflix qu'ils finissent «en une après-midi»

Sur Netflix, le catalogue de contenus est tellement large et riche que certaines productions passent inaperçues à leur sortie. C’est le cas de cette minisérie britannique qui, en quatre épisodes, a réussi à captiver de nombreux abonnés.

Si vous êtes à la recherche d’une minisérie à binge watcher en une après-midi, voire une soirée, nous avons certainement trouvé la pépite qu’il vous faut. Le géant du streaming américain dispose d'un catalogue bien rempli de drames policiers de qualité. Cependant, sur Netflix, l’éventail de choix est tellement large que certaines productions passent sous le radar.

Pourtant, elle met en scène une actrice nommée aux Oscars et aux Golden Globes et qui offre une performance “exceptionnelle” dans cette série selon les abonnés de Netflix. Il s’agit de Carey Mulligan que l’on a pu voir dans des chefs d’oeuvre du cinéma comme “Drive”, “Gatsby Le Magnifique” et “Maestro”.

Sur le petit écran, elle s’illustre dans une minisérie britannique sortie en 2018 et qui s’intitule “Collateral”. Un titre qu’il ne faut pas confondre avec le film éponyme sorti en 2004 avec Tom Cruise et Jamie Foxx.

Crédit photo : Netflix

Dans cette minisérie disponible sur Netflix, elle incarne une détective déterminée chargée d’enquêter sur le meurtre d’un livreur de pizzas. À travers son enquête, elle ne tarde pas à découvrir une “conspiration complexe impliquant des trafiquants de drogue, des contrebandiers et des espions”, comme l'explique le synopsis de la série.

Les téléspectateurs n'ont pas tardé à faire l'éloge de cette série “tout simplement géniale”, en se rendant sur les réseaux sociaux pour partager leurs impressions.

“Des acteurs extraordinaires, une intrigue captivante, des personnages qui ne s'arrêtent jamais”.

Des téléspectateurs conquis

Le seul problème avec le binge watching d'une série aussi fabuleuse que le thriller Collateral de Netflix, c'est qu'elle se termine en "un après-midi de folie” comme l’a indiqué un utilisateur de X. En effet, la mini-série ne dure que quatre épisodes.

Sur Rotten Tomatoes, où les fans ont attribué à la série un score moyen de 66 % et les critiques 79 %. Voici un florilèges de critiques émerveillés par des abonnés conquis par la série :

“Cette série est tout simplement géniale” “En fait, à chaque épisode, elle est de mieux en mieux. Discrète mais intelligente.” “Le rythme est époustouflant sans être écrasant. Honnêtement, c'est la meilleure des meilleures à mon avis” “Une série policière sombre, intelligemment écrite. Excellente performance de Carey Mulligan.”

Crédit photo : Netflix

Vous l’aurez compris, la série “Collateral” vous plonge dans une enquête policière étriquée et haletante. Son format très court a le mérite de n’offrir aucune longueur superflue qui aurait pu égarer le téléspectateur au fur et à mesure de l’intrigue. Au contraire, on reste captivé et agrippé tout au long des quatres épisodes, à tel point que l’on aurait bien aimé avoir quelques épisodes de plus histoire de prolonger le plaisir.