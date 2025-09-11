Star de «Game of Thrones», Sophie Turner s'inquiète pour les jeunes acteurs de la série «Harry Potter» et leur livre un précieux conseil

Alors que le tournage de la série “Harry Potter” a débuté à Londres, Sophie Turner, star de “Game of Thrones”, leur délivre de précieux conseils. L’actrice s’inquiète à propos de la santé mentale des enfants, qui pourrait être impactée par les critiques sur les réseaux sociaux.

La série “Harry Potter” fait beaucoup parler d’elle. Alors que le tournage vient de commencer à Londres, les premières images ont fuité et un détail divise déjà les fans. Le casting a également provoqué quelques polémiques, comme le fait que Paapa Essiedu ait été choisi pour jouer le rôle de Rogue.

En plus de ce professeur emblématique, on connaît également les noms et les visages des jeunes acteurs qui incarneront Harry, Ron et Hermione. En effet, Dominic McLaughlin jouera le rôle de Harry Potter, Arabella Stanton celui de Hermione Granger tandis qu’Alastair Stout incarnera Ron Weasley.

Crédit photo : HBO Max

Des enfants surexposés

Comme dans les films, les acteurs qui joueront ces personnages principaux sont très jeunes, puisqu’ils sont âgés de 11 ans. Malheureusement, ils risquent d’être exposés aux critiques sur les réseaux sociaux, et cela a déjà commencé. Après avoir vu le premier aperçu de Dominic McLaughlin dans la peau de Harry Potter, des internautes ont déjà publié des commentaires honteux sur internet.

Cette surexposition, alimentée par les réseaux sociaux, pourrait avoir un impact sur la santé mentale des enfants. Des conséquences qu’ont vécu d’autres jeunes acteurs comme Sophie Turner, star de “Game of Thrones”. À l’âge de 15 ans, la jeune fille a décroché le rôle de Sansa Stark, qui a fait décoller sa carrière.

Crédit photo : Game of Thrones

Mais cette dernière est actuellement inquiète pour la santé mentale des jeunes acteurs de la série “Harry Potter”. Aujourd’hui âgée de 29 ans, elle a tenu à leur délivrer de précieux conseils en puisant dans sa propre expérience. En effet, elle a elle-même beaucoup souffert de sa soudaine notoriété et de l’exposition sur les réseaux sociaux.

“Cela eu un impact considérable sur ma santé mentale, bien plus que je ne peux l’exprimer et cela m’a presque détruite à plusieurs reprises”, a-t-elle confié, selon Allociné.

Les conseils de Sophie Turner

Pour éviter que les jeunes acteurs de “Harry Potter” ne vivent la même chose, elle leur conseille de “ne pas s’aventurer sur les réseaux sociaux” et de garder contact avec leurs proches.

“Tout va bien se passer. Restez en contact avec vos amis d’enfance, continuez à vivre chez vous avec votre famille, assurez-vous que vos parents vous accompagnent. Il est tellement important d’avoir ces repères à côté des choses incroyables et folles que vous faites”, a-t-elle déclaré auprès du magazine Flaunt.

Crédit photo : Game of Thrones

Au total, sept saisons sont prévues pour la saga “Harry Potter”, ce qui signifie que les jeunes acteurs vont grandir sous le feu des projecteurs. Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir la première saison, qui devrait être diffusée courant 2027.