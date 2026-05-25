Harry Potter : ce détail du nouveau teaser de la série bouleverse les fans

Les Potterheads ont hâte de découvrir la série Harry Potter sur HBO, malgré les critiques qu’elle suscite. Le dernier extrait dévoilé par la chaîne les a sans doute fait changer d’avis pour le meilleur.

HBO Max dévoile ses programmes à venir

Les fans n’en peuvent plus d’attendre. Encore sept longs mois et ils pourront enfin découvrir la série Harry Potter de HBO. D’ailleurs, la chaîne américaine sait combien l’attente est encore longue. Alors, pour faire patienter ses fans, elle a dévoilé ce week-end un teaser de ses programmes à venir.

Sans surprise, se trouve parmi les extraits montrés celui de Harry Potter. Aux côtés des créatures de House of the Dragon, de l’hôpital de The Pitt et des pouvoirs de Lanterns, un court extrait apparaît. On y voit Harry entouré de Hermione et de Ron dans Poudlard. Puis, un plan dévoile le jeune sorcier en tenue de Quidditch alors qu’une voix retentit et un personnage lui dit : « Monsieur Potter, je pense qu’on peut s’attendre à de grandes choses de votre part. »

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Crédit photo : HBO

Les fans n’ont pas mis bien longtemps à découvrir qu’il s’agit du fabricant de baguettes, Garrick Ollivander, joué dans la série par Anton Lesser, qui tend une baguette à Harry. En montrant cet extrait en particulier, HBO annonce à travers le personnage que la série Harry Potter promet de belles choses à venir. Et les fans en sont persuadés.

Si beaucoup ont exprimé leur réticence, ils sont encore nombreux à vouloir plonger à nouveau dans le monde magique créé par J. K. Rowling. Sur X, ils ont fait part de leur émerveillement devant cet extrait qui les replonge en enfance :

« La musique, l'ambiance, la promesse de réussir cette fois-ci » ; « Le jour de Noël est désormais le jour de Harry Potter. J'ai tellement hâte de retourner à Poudlard » ; « Poudlard m’appelle à nouveau. Vivement décembre ! » ; « Le jour de Noël sera un spectacle digne d'une salle de cinéma sur mon écran de télévision. HBO est vraiment en train de s'emparer des fêtes. C'est parti ! » ; « Peu importe le nombre d'années qui passent, un seul teaser d'Harry Potter suffit à réveiller l'enfance de toute une génération », peut-on lire.

Les fans vont devoir s’armer de patience, la série Harry Potter sortira le 25 décembre 2026 sur HBO Max.