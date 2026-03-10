La série Harry Potter dans la tourmente : des bagarres éclatent entre des jeunes acteurs sur le tournage

Alors que le tournage de la série “Harry Potter” est en cours, le climat serait tendu sur le plateau. En effet, des bagarres auraient éclaté entre plusieurs jeunes acteurs.

La série “Harry Potter”, produite par HBO, est très attendue par les fans. Si nous avons déjà quelques informations à son sujet, comme le fait que la série devrait prendre des libertés avec l’oeuvre originale, le tournage a quant à lui débuté il y a quelques mois, et un détail divise les fans.

En plus de cela, tout ne se passe pas sans accroc pendant le tournage. Récemment, des tensions auraient éclaté entre certains jeunes acteurs. Le climat serait particulièrement tendu sur le plateau de tournage.

“Tout le monde ne s’entend pas forcément”

En effet, des cas de harcèlement auraient été détectés pendant le tournage et des bagarres entre deux jeunes figurants de 12 ans auraient éclaté. L'un d'eux aurait même crié : "Je vais t'avoir après le tournage !"

“Il y a sans arrêt énormémement de jeunes sur le plateau. La réalité, c’est que tout le monde ne s’entend pas forcément. Mais c’est un problème alarmant et les patrons veulent immédiatement écarter les éléments perburbateurs. Les responsables ont émis des avertissements concernant certains comportements. Les accusations de harcèlement concernent aussi bien des adultes que des enfants”, a révélé le journal The Sun.

Un risque de licenciement

Face à la polémique grandissante, la société de production Warner Bros a réagi sans attendre et a immédiatement remis de l’ordre sur les plateaux de tournage. La société a notamment affirmé que si une personne était vue en train d’en harceler une autre, elle serait renvoyée. Elle a également envoyé un mail à tous les membres de l'équipe, stipulant qu'ils pouvaient signaler des comportements inappropriés sur le tournage de manière anonyme.

Warner Bros a également proposé "des séances de conseil et de coaching en ligne gratuites pour tous les acteurs et membres de l'équipe, ainsi qu'un accès à des ressources de bien-être".

“Il a été clairement stipulé que toute personne prise sur le fait sera immédiatement licenciée, peu importe son degré de célébrité”, rapporte le média britannique.

Mais rassurez-vous : les têtes d’affiche de la série, comme les trois jeunes acteurs qui incarneront Harry, Ron et Hermione, ne semblent pas être impliqués dans ces conflits. Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de découvrir cette nouvelle série très attendue sur nos écrans, car elle devrait être disponible dès 2027.