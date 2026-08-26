« Très bon film » : tiré d'une incroyable histoire vraie, ce thriller écrase la concurrence et se classe numéro 1 sur Netflix

Sans crier gare, ce thriller mexicain tiré d’une histoire vraie s’impose sur Netflix pour s’emparer de la première place. Son récit a captivé les spectateurs.

Un film mexicain s’empare de la première place sur Netflix

Au début du mois d’août, c’est un thriller de science-fiction qui s’est emparé de la première place sur Netflix. Aujourd’hui, il est devancé par un nouveau film mis en ligne le 21 août dernier.

En effet, ce thriller d’action inspiré d’une incroyable histoire vraie est un succès mondial. D’après les données de Flixpatrol, il est le film le plus regardé de la plateforme actuellement. L’histoire de La Captura a captivé les abonnés à travers le monde. Voici son pitch :

« Deux agents mexicains doivent survivre aux dernières heures de leur service après avoir froissé un chef de cartel dans ce drame policier inspiré de faits réels », indique Netflix.

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Un thriller captivant sur la capture de El Chapo

Crédit photo : Netflix

La capture évoquée dans le titre est celle de Joaquin Guzman, mieux connu sous le nom El Chapo. Le chef de cartel mexicain était l’une des personnes les plus recherchées au monde. La Captura montre El Chapo tenter d’acheter les deux policiers lors d’un contrôle routier anodin. Les deux hommes ont refusé, s’attirant les foudres du cartel et les poussant à trouver un abri. Surtout, le film montre avec une tension palpable les deux policiers cloîtrés dans leur motel en attendant les renforts.

Le récit de La Captura se veut étouffant tout en offrant un aspect documentaire à l’ensemble. Ce soin apporté au film et la relation entre les deux policiers ont permis à La Captura d’obtenir la moyenne de 6,7 sur 10 sur Imdb. Chez son penchant français d’Allociné, le thriller obtient la moyenne de 3 sur 5.

Crédit photo : Netflix

« Très bon film sur des policiers qui se sont chargés de El Chapo, quand la réalité dépasse la fiction. À voir et bien interprété par tous les acteurs » ; « La Captura est un film captivant qui mélange suspense, émotion et tension [...] Le scénario réserve également plusieurs moments surprenants qui donnent envie de continuer jusqu’à la fin », écrivent les internautes sur Allociné.

Pour ceux qui souhaiteraient quelque chose de plus léger que La Captura, cette comédie avec Kevin Hart comparée à Very Bad Trip est toujours disponible sur Netflix.