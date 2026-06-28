Des frères jumeaux ont épousé des soeurs jumelles identiques lors d'une cérémonie où les invités ont vu double

Au Nigeria, un mariage hors du commun a eu lieu le 20 juin 2026 : deux frères jumeaux ont épousé deux sœurs jumelles identiques.

Une réception où tout le monde a vu double.

Le samedi 20 juin, les frères jumeaux Taiwo et Kehinde Oguntoye ont épousé les sœurs jumelles identiques Taiwo et Kehinde Adediran au cours d’une même cérémonie. Une double célébration empreinte d’émotion et de bonheur.

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Un double mariage exceptionnel au Nigeria

C’est à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, que les couples se sont dit oui, dans une région où le peuple Yoruba est connu pour son taux particulièrement élevé de naissances gémellaires, rapporte People.

En dépit de ces chiffres, ce type d’union reste rare.

« Nous connaissons beaucoup de jumeaux, mais cette union semble avoir été arrangée par Dieu. Nous avons toujours rêvé d’épouser des jumelles », a déclaré Taiwo Oguntoye à la BBC.

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Il espère avoir des jumeaux à l’avenir, un souhait également partagé par sa famille.

« Avec la grâce de Dieu, nous prions pour avoir des jumeaux dès notre premier et notre deuxième enfant. C’est le désir de notre cœur », a-t-il confié.

Dans la culture yoruba, les jumeaux sont considérés comme une bénédiction. Selon la tradition, le premier-né est appelé Taiwo, celui qui « goûte le monde en premier » et joue le rôle d’éclaireur pour le cadet, Kehinde, qui arrive ensuite.

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Des tenues assorties

L’histoire entre les deux couples remonte à une dizaine d’années, lorsqu’ils étaient tous étudiants à l’université.

À l’époque, une enseignante a joué les entremetteuses en encourageant les frères Oguntoye à rencontrer les sœurs Adediran. Intrigués, ils ont accepté de faire leur connaissance.

« Ce n’est pas que nous n’ayons jamais rencontré d’autres sœurs jumelles. Nous sommes même sortis avec certaines, mais ça ne fonctionnait pas toujours », se souvient Taiwo.

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Le quatuor est d’abord devenu ami, avant que les sœurs ne partent vivre à l’étranger, tandis que les frères ont voyagé et travaillé dans plusieurs pays. Les années ont passé avant que les Oguntoye ne reprennent contact avec elles, avant que leurs relations ne deviennent amoureuses.

Lors de leur mariage commun, les mariés portaient des smokings blancs et verts assortis, leurs épouses des robes et des voiles blancs identiques.

« Nos épouses se ressemblent tellement que même les membres de leur famille les confondent parfois. Nous ne les confondons pas, nous connaissons très bien chacune de nos épouses », a déclaré Kehinde Oguntoye.

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Les couples prévoient de vivre séparément pour mener à bien leurs projets personnels.

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